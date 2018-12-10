"Выгодно тем, кто громче всех кричит о "русской руке": "Желтые жилеты" захлестнули страны Европы и движутся дальше

Протесты так называемых "желтых жилетов" поддержали в Германии, Черногории, Бельгии, Сербии, Нидерландах и даже в Ираке. Параллельно звучат обвинения в адрес России - мол, русские и спровоцировали демонстрации. Политолог в беседе с Царьградом заверил: происходящее "выгодно тем, кто громче всех кричит о "русской руке".

Франция, Сербия, Черногория, Бельгия, Ирак, Германия, Нидерланды, Испания. Все говорит о том, что протесты на французский манер в конце концов поддержат десятки стран мира и Европа окажется в эпицентре происходящего. В эти выходные демонстранты устроили настоящие уличные бои во Франции, параллельно акцию стали тиражировать.

Так, вечером воскресенья в Черногории начался массовый протест. Активисты выступили против решения властей об аресте оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) - решение ранее принял Высший суд республики в отношении лидеров ДФ Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича. Тема для протеста не новая, но именно вчера участники митинга решили надеть на себя символические желтые жилеты - знак французских манифестантов. Акции прошли перед зданиями суда и парламента. Один из лидеров "Демократического фронта" Андрия Мандич назвала "желтые жилеты" сигналом того, что люди "хотят исправить страну".

Глава Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала обоснованными протесты "желтых жилетов" во Франции: люди правильно делают, что сопротивляются политике, которая ведет к ухудшению их жизни - а Эммануэль Макрон действует исключительно в интересах богачей, говорила она. Интересно, что буквально на прошлой неделе сопредседатель той же Левой партии Бернд Риксингер своими заявлениями показал, что скептически относится к протестам.

В субботу сотни протестующих в желтых жилетах были задержаны в Бельгии. Как сообщало RTBF, в акции протеста в Брюсселе участвовало около 1000 человек. Задержанные участвовали в столкновениях с полицией и кидали "снаряды". Точно такая же акция прошла в Бельгии и днем ранее - в пяти минутах ходьбы от комплекса зданий Еврокомиссии. Тогда тоже были задержания - порядка сотни человек.

Журналисты делятся фотографиями протестов "жилетов" в Испании и Голландии. Сюжет все тот же, тема акций - своя.

Голландия и Испания (Каталония) тоже решили не оставаться в стороне и надели желтые жилеты, контора по пошиву которых наверняка уже озолотилась pic.twitter.com/mVpVN3tziB — Юлия Витязева (@Vityzeva) 8 декабря 2018 г.

К слову, каждый объясняет протесты так, как ему выгодно. В том числе появились сообщения о вине России в акциях. Более того, во Франции на полном серьезе заявили, что проводят проверку так называемого "русского следа". Безусловно, версию активно поддержали на Украине.

Рубрика «Русские сезоны в Париже»

Вы уже наверное догадались, что Францию шатаем мы. И Бельгию тоже. Германии вот советуют приготовиться. Ибо только таким образом Россия сможет вернуть себе Украину, да. И наказать Европу. И унизить Америку. Зачем? А потому что! pic.twitter.com/Yy5Lf95BMN — Юлия Витязева (@Vityzeva) 8 декабря 2018 г.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш в беседе с Царьградом оценил события с протестами "желтых жилетов". В том числе мы говорили о требованиях манифестантов - накануне в Париже они представили свои 25 пунктов. Коктыш считает, что последует торг, а свои требования французы выдвинули "с запасом".

"Будет ли правительство искать компромисс, покажут именно масштабы выступлений. И будет ли правительство дальше отступать либо перейдет в наступление. Понятно, что требования составлены под последующий торг".

В числе требований звучат призывы о выходе из ЕС и НАТО. Коктыш считает, что это подтверждает версию о шаблонности акций - по всей видимости, "есть и стейкхолдеры".

"Выход из ЕС и НАТО, то есть такие лозунги звучат и их подталкивают, понятно, что есть и стейкхолдеры, которые были бы заинтересованы именно в таком развитии событий. По той простой причине, что, например, тому же Трампу на сегодня гораздо удобней вести двусторонние отношения, нежели отношения с Евросоюзом в целом. Так что у каждого варианта есть свои сторонники".

Коктыш говорит и о связи так называемой горячей фазы протестов с обвинениями в адрес России.

"Здесь ситуация понятна. Во всем, конечно, всегда можно попытаться обвинить твоих противников, в том, что они являются пособниками России - политизировать ситуацию, продать. Заодно укреплять привычные меры, привычные страшилки. То есть ситуация понятна, это выгодно тем, кто громче всех кричит о "русской руке" - кто на самом деле делает ставки на французские беспорядки. Потому что одно дело организовать, другое дело - отвести подозрения, чтобы подумали не на тебя".