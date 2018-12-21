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"Выгодно": Украине предложили побыстрее избавиться от "Нафтогаза"

21 декабря 2018, 21:09  •  82 • В мире
Украинский депутат Леонид Козаченко предложил правительству продать компанию "Нафтогаз". По его словам, продажа компании, у которой много долгов, будет выгодна украинцам. При этом, пояснил он, продать компанию нужно быстрее, поскольку, если на рынок зайдут большие транснациональные компании, то ее стоимость существенно упадет.
Украине посоветовали избавиться от "Нафтогаза". С таким предложением к правительству обратился депутат Верховной рады из "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко.
По его словам, продажа компании будет выгодна гражданам.
Киев сможет улучшить финансовое положение государства и погасить долги, считает парламентарий.
По словам Козаченко, для выплаты кредитов "Нафтогаза" потребуется около трех лет.
Однако, пояснил он, если на украинский рынок зайдут большие транснациональные компании, то за три года стоимость "Нафтогаза" вообще может упасть вдвое.
"Мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76 процентов, но нам нужно 80 процентов, не меньше", - заявил он, передает РИА Новости.
Как напоминает "Лента.ру", приватизация "Нафтогаза" заявлялась в качестве одной из важнейших реформ в период избирательной кампании президента Украины.

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