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"Выглядит цинично и жалко": Захарова о попытке США присвоить себе право определять демократии

25 ноября 2021, 17:35  •  114 • Политика
Захарова заявила, что попытки США определять демократическую повестку в мире выглядят жалко. Дипломат напомнила, что внутри самих США и Запада в целом имеются явные проблемы с демократией и правами человека.
Попытки США определять, кто в мире достоин называться демократией, а кто нет, выглядят жалко, учитывая проблемы внутри самой Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала форум "Саммит за демократию", который организует Вашингтон. Дипломат указала, что данное мероприятие имеет явную конфронтационную направленность, а целью саммита является реидеологизация международных отношений.
США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто недостоин. Выглядит это, конечно, цинично, я бы сказала, что это выглядит просто жалко,
- заявила Мария Захарова на брифинге.
Она указала, что внутри самих США имеются явные и серьёзные проблемы с демократией и правами человека. Впрочем, проблема характерна и для Запада в целом. По мнению дипломата, Вашингтон своим саммитом снова пытается создать "клуб по интересам" для противостояния странам, которые сохраняют независимость от коллективного Запада и имеют собственное видение справедливого миропорядка.
Захарова добавила, что Запад планирует вести борьбу против несогласных с ним стран. И делать это он собирается путём вмешательства во внутренние дела независимых, суверенных государств под предлогом противодействия коррупции, защиты прав человека и обеспечения "демократических стандартов".

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