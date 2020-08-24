"Выглядит решительно, но...": Пушков оценил Лукашенко с автоматом в резиденции президента

Ранее в соцсетях было обнародовано видео, на котором белорусский лидер Александр Лукашенко в чёрном бронежилете и с автоматом в руках решительным твёрдым шагом в окружении военизированной охраны идёт по территории президентской резиденции.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил и внешний вид главы государства, и саму ситуацию в целом.

"Выглядит решительно, но сцена мрачная", - написал политик в авторском Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ".

Сенатор тут же задаётся вопросом: "Надо ли было доводить до этого?" По мнению Пушкова, никаких "обстоятельств непреодолимой силы не было". Зато, по мнению парламентария, имелись "грубые ошибки в политике".