"Выглядит омерзительно": И Англия, и Германия знают о "тайном свидетеле" в деле Навального - Баранец

Баранец назвал всю историю с Навальным "мутной политической игрой", которая всё продолжается. Он признался, что немцы назвали только три независимых источника, которые подтверждают факт отравления блогера.

"Можно было сказать - 33, можно было сказать - 133. Но это уже не имеет никакого отношения к правде. Немцы просто отвратительнейшим провокационным образом спекулируют на проблеме Навального, и совершенно понятно, ещё раз повторюсь, что это уже не медицинская, а политическая проблема. Понятно, что карту Навального, и я вам глаза не открываю, они разыгрывают для того, чтобы додавить вопрос с "Северным потоком - 2", - подчеркнул Баранец.

Он добавил, что во всей ситуации его больше всего поражает то, как немцы легко вступили в "мерзопакостные политические игрища". Баранец уверен, что эту линию поведения Германии нужно обязательно запомнить, чтобы потом "безжалостно отомстить".

"Мы должны это сделать в равной степени не только против Германии, но против всех, кто льёт эту грязь на Россию, не желая предоставлять нам факты. Я скажу банальнейшую вещь. Если бы Германия повела себя объективно, то она, конечно, откликнулась бы на просьбу Рошаля о том, чтобы вместе сесть, объективно всё рассмотреть. Это уже самый ясный, самый понятный, самый объективный и самый справедливый путь - вместе разобраться. Но этого Германии не нужно. Ей нужно превратить проблему Навального в такой гигантский еврейский унитаз, из которого Берлин будет черпать половником дерьмо, чтобы поливать Кремль. Мы это прекрасно понимаем", - не сдерживая эмоций, отметил обозреватель.

По его мнению, и Германия, и Англия прекрасно осведомлены о местонахождении "тайного свидетеля" по делу Навального - Марии Певчих, которая сопровождала его в тот день, - но никто не собирается её выдавать.

"Скажу ещё раз, поведение Германии в проблеме Навального выглядит в высшей степени омерзительно. Если даже Берлин под жутким давлением Вашингтона сумеет добиться остановки "Северного потока - 2", у нас будет немало поводов припомнить этим поганцам их поведение в этой ситуации. Вы видите, всё делается по-английски. Где доказательства? Нет. Мы вообще, по большому, глобальному, счёту, вступили в тот период, когда каждая европейская страна, будь она большой или карликовой, может выдвигать любые, даже сумасшедшие обвинения в адрес России, понимая, что за это ей ничего не будет. Сейчас в международных отношениях утвердилась такая мода. И знаете, это очень опасная мода", - предупредил Баранец.