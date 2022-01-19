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"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
19 января 2022, 05:10 • 293 • Политика
В ближайшие недели министра обороны Сергея Шойгу ждут в Лондоне на переговоры. Сенатор Алексей объяснил, что стоит за этим приглашением. "Выглядит неординарно", - заметил он.
О том, что Шойгу отправлено приглашение, ранее сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Алексей Пушков напомнил, что ведутся переговоры России с НАТО и США по гарантиям безопасности. В случае, если они провалятся, у британцев останется шанс "продлить переговорную динамику на двустороннем уровне", считает сенатор.
Он отметил, что главные европейские страны в диалоге с Россией никак не представлены. Они отошли на второй план, выставив на первый НАТО и США.
"В этих условиях в британском правительстве могла возникнуть инициатива, которая позволила бы Британии выглядеть неординарно среди других европейских государств", - заявил Пушков в интервью газете "Взгляд".
Бен Уоллес говорил весьма миролюбиво. Это объясняется тем, что НАТО опасается предконфликтной ситуации, которая неизбежна, если с Россией не удастся договориться. Политик не исключил, что приглашение Шойгу в Лондон – это дипломатический ход, но никак не изменение позиций.
Уоллес дал понять, что Британия готова не конфликтовать, а договариваться. Пушком предложил понаблюдать, что из этого получится. Однако для переговоров на уровне министров иностранных дел должны быть обозначены предмет и цель, а об этом глава британского МИД умолчал.
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