"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон

В ближайшие недели министра обороны Сергея Шойгу ждут в Лондоне на переговоры. Сенатор Алексей объяснил, что стоит за этим приглашением. "Выглядит неординарно", - заметил он.

О том, что Шойгу отправлено приглашение, ранее сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Алексей Пушков напомнил, что ведутся переговоры России с НАТО и США по гарантиям безопасности. В случае, если они провалятся, у британцев останется шанс "продлить переговорную динамику на двустороннем уровне", считает сенатор.

Он отметил, что главные европейские страны в диалоге с Россией никак не представлены. Они отошли на второй план, выставив на первый НАТО и США.

"В этих условиях в британском правительстве могла возникнуть инициатива, которая позволила бы Британии выглядеть неординарно среди других европейских государств", - заявил Пушков в интервью газете "Взгляд".

Бен Уоллес говорил весьма миролюбиво. Это объясняется тем, что НАТО опасается предконфликтной ситуации, которая неизбежна, если с Россией не удастся договориться. Политик не исключил, что приглашение Шойгу в Лондон – это дипломатический ход, но никак не изменение позиций.

Уоллес дал понять, что Британия готова не конфликтовать, а договариваться. Пушком предложил понаблюдать, что из этого получится. Однако для переговоров на уровне министров иностранных дел должны быть обозначены предмет и цель, а об этом глава британского МИД умолчал.