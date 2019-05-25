"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова

В 2018 году СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники уже сообщали об отставке Владислава Суркова. Теперь сообщения о его увольнении по собственному желанию распространили сразу несколько телеграм-каналов.

Так, "Незыгарь" пишет, что Владислав Сурков подал Владимиру Путину заявление об увольнении. Ксения Собчак, комментируя это сообщение в своём канале "Кровавая барыня", утверждает, что это произошло ещё две недели назад.

Фото: телеграм/кровавая барыня

В свою очередь телеграм-канал "Майор и генерал" настаивает на том, что Сурков попросился в отставку по состоянию здоровья ещё в феврале. "Кстати, как говорят, выглядит Владислав Юрьевич и правда не ахти. Дай Бог ему здоровья!" - говорится в сообщении.

Фото: телеграм/Майор и генерал

Военкор Семён Пегов, ведущий телеграм-канала WarGonzo, называет заявление об отставке Суркова "чистой воды вбросом" и ссылается при этом на собственные источники в администрации президента. Журналист отметил, что любой передаче дел предшествует основательная подготовка. В данном же случае Сурков и его команда по-прежнему взаимодействуют с руководством ДНР и ЛНР. А всего неделю назад помощник президента РФ был вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным на бойцовском турнире.

"Конфигурация взаимодействия российских чиновников с Донбассом, безусловно, переживает шторм. И по его завершению вряд ли всё останется прежним. Но Суркова - об этом говорят факты - из этой конфигурации вычёркивать рано", - пишет Пегов.

Фото: телеграм/WarGonzo