"Выглядит как дебильный анекдот": "Миротворец" внёс в базу ещё одного ребёнка из Донецка

Скандально известный террористический сайт "Миротворец" внёс в базу ещё одного ребёнка – теперь из Донецка. Как отмечает журналист Юлия Витязева, ситуация "выглядит, как дебильный анекдот".

В своём Telegram-канале Витязева рассказала о том, что в базу внесли ребёнка 13 лет. Главным "преступлением" мальчика стало то, что, родившись в России и будучи гражданином России, мальчик с родителями переехал в Донецк, чем "сознательно нарушил государственную границу Украины", тем самым совершив "преступление против нацбезопасности Украины, безопасности человечества и международного правопорядка".

По словам журналиста, ситуация "звучит и выглядит как дебильный анекдот", однако, с другой стороны – на Украине откровенно называют врагами даже детей.

"И поступать с ними планируют, как с преступниками", - отметила она.

Витязева добавила, что по сей день на эту ситуацию всем плевать, кроме России и русских людей.

Ранее на "Миротворец" украинские радикалы выложили личные данные 12-летней девочки из ЛНР. Ребёнка назвали "жертвой психологического насилия" и "российской пропаганды".

Девочке "вменяется" распространение "фейковой информации" и "собственных домыслов", а также участие в конкурсах для писателей в ЛНР и в России. При этом авторы сайта указали, что свою публикацию просят рассматривать как обращение в правоохранительные органы о совершении ребёнком "осознанных действий против нацбезопасности Украины".