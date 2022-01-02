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"Выглядит как дебильный анекдот": "Миротворец" внёс в базу ещё одного ребёнка из Донецка

02 января 2022, 15:40  •  225 • Политика
Скандально известный террористический сайт "Миротворец" внёс в базу ещё одного ребёнка – теперь из Донецка. Как отмечает журналист Юлия Витязева, ситуация "выглядит, как дебильный анекдот".
В своём Telegram-канале Витязева рассказала о том, что в базу внесли ребёнка 13 лет. Главным "преступлением" мальчика стало то, что, родившись в России и будучи гражданином России, мальчик с родителями переехал в Донецк, чем "сознательно нарушил государственную границу Украины", тем самым совершив "преступление против нацбезопасности Украины, безопасности человечества и международного правопорядка".
По словам журналиста, ситуация "звучит и выглядит как дебильный анекдот", однако, с другой стороны – на Украине откровенно называют врагами даже детей.
"И поступать с ними планируют, как с преступниками", - отметила она.
Витязева добавила, что по сей день на эту ситуацию всем плевать, кроме России и русских людей.
Ранее на "Миротворец" украинские радикалы выложили личные данные 12-летней девочки из ЛНР. Ребёнка назвали "жертвой психологического насилия" и "российской пропаганды".
Девочке "вменяется" распространение "фейковой информации" и "собственных домыслов", а также участие в конкурсах для писателей в ЛНР и в России. При этом авторы сайта указали, что свою публикацию просят рассматривать как обращение в правоохранительные органы о совершении ребёнком "осознанных действий против нацбезопасности Украины".

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