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"Выглядит фантастически": Украинский генерал научил Киев, как Россию "на колени" поставить

20 марта 2021, 11:40  •  194 • Политика
Бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос научил официальный Киев, как быстро поставить Россию "на колени" и отобрать Крым. Он и сам признал, что его план "фантастически выглядит", но очень рассчитывает на "профессионализм" украинских дипломатов - якобы они и воплотят его идею.
В эфире украинского телеканала "1+1" Кривонос отметил, что вернуть Крым Украине "не составит труда", если все страны мира откажутся от торговли с Россией и организуют ей блокаду. По его словам, именно блокада "позволит быстрее поставить Россию экономически на колени". Он отметил, что Украине важно остановить развитие России.
По его словам, идея отказа всего мира от экономического сотрудничества с Россией действительно "выглядит фантастически".
"Но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", - надеется Кривонос.
Накануне ещё один мечтающий о Крыме украинский чиновник научил правительство, как вернуть полуостров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свой способ "выжать Россию" из Крыма. По его словам, для этого необходимо выполнить две задачи.
Кулеба уверен в том, что Киев сможет вернуть Крым Украине. Для этого, по его словам, сначала нужно "вернуть Крым в топ-перечень вопросов международной повестки дня". А вторым пунктом систематизировать все усилия - "от политических заявлений до санкционных решений". Также, по его словам, Киев должен создать механизм, "который позволит убрать проблемы в системном давлении на Москву".
Тем временем напомним, что вопрос принадлежности Крыма закрыл в 2014 году президент России Владимир Путин, одобрив волю жителей полуострова, пожелавших вернуться на свою историческую Родину - в Россию. О том, что Крым - это Россия и в этом вопросе поставлена жирная точка, исчерпывающе заявили в Кремле.

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