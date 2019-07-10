"Выглядит дико": В МИД России возмутились, что британские власти позвали дипломата к себе и не дали ему визу

Сотрудник российского МИД должен был поучаствовать в конференции, посвящённой вопросам свободы СМИ. Поскольку Россия получила приглашение на мероприятие, дипломат прошёл процедуру аккредитации и готовился к поездке.

Однако в итоге визу так и не выдали. Поэтому представитель РФ не смог поехать на конференцию. В МИД России это сочли возмутительным, отметив, что проблема с выдачей виз для командировочных сотрудников существует. "Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико", - отметили в посольстве РФ в Великобритании.

По мнению российских дипломатов, Великобритания перенимает методы США, где также практиковали подобное.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT, как упоминается на их сайте, аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.