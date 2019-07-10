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"Выглядит дико": В МИД России возмутились, что британские власти позвали дипломата к себе и не дали ему визу

10 июля 2019, 21:54  •  67 • Политика
В МИД России возмутились абсурдностью ситуации, в которой оказался один из российских дипломатов. Британские власти пригласили представителей РФ на конференцию, аккредитовали дипломата, а потом попросту не выдали ему визу: "Выглядит дико".
Сотрудник российского МИД должен был поучаствовать в конференции, посвящённой вопросам свободы СМИ. Поскольку Россия получила приглашение на мероприятие, дипломат прошёл процедуру аккредитации и готовился к поездке.
Однако в итоге визу так и не выдали. Поэтому представитель РФ не смог поехать на конференцию. В МИД России это сочли возмутительным, отметив, что проблема с выдачей виз для командировочных сотрудников существует. "Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико", - отметили в посольстве РФ в Великобритании.
По мнению российских дипломатов, Великобритания перенимает методы США, где также практиковали подобное.
5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT, как упоминается на их сайте, аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.

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