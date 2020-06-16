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"Выдвигай права в России": В Латвии врач спровоцировал скандал в больнице из-за русского языка

16 июня 2020, 20:00  •  137 • В мире
Врач-травматолог из Резекне спровоцировал скандал в больнице, отказавшись сначала озвучивать диагноз пострадавшего ребёнка на русском языке, а после оскорбив бабушку и отца девочки. "Езжай в Россию и там выдвигай свои права", - единственное, что услышала пенсионерка от врача по-русски.
В неприятную историю попала семья пенсионерки из Резекне. В местную больницу женщина привезла свою внучку, которая повредила палец во время игры. Однако из того, что сказал ей врач-травматолог Интс Веверис, понять не смогла ни слова - мужчина изъяснялся только на латышском, отказавшись говорить по-русски. Хотя этот язык, судя по его аккаунту в соцсетях, врач знал.
Больше того, он ещё и оскорбительно выразился в адрес пенсионерки, назвав её фашисткой из России, всё же один раз по-русски высказался: "Езжай в Россию и там выдвигай свои права".
Подробности скандала с медиком пенсионерка рассказала в передаче TV3 BezTabu, признавшись, что и хотела бы выучить латышский, но не может закрепить свои знания, поскольку живёт в русскоязычном посёлке.
О случившемся в больнице женщина сообщила сыну - отцу девочки. Тот рванул в больницу и тоже повздорил с тем же врачом. Но сделал запись, на которой хорошо слышно, как травматолог посылает мужчину в Россию - "туда, где занимаются русским фашизмом".
Как сообщает Sputnik Латвия, журналисты выяснили, что Веверис уже не в первый раз оказывается втянутым в подобный скандал с пациентами и даже с коллегами, а в интернете немало жалоб на него. До того как попасть на работу в больницу Резекне, травматолог уже поработал в других лечебных учреждениях.
Сейчас по данному факту ведётся двойное расследование: своё начала резекненская больница, а также полиция.

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