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"Выдержит взрыв мины и попадание ракеты?": "Лимузин" Путина привёл в восторг японцев
13 июня 2021, 22:25 • 37 • Политика
Японские читатели пришли в восторг от автомобиля президента России Владимира Путина Aurus Senat. Они отмечают, что внешне машина смотрится как лимузин, однако внутри - бронетранспортёр, который, вероятно, выдержит и взрыв мины, и попадание ракеты.
Японские читатели восхитились новой моделью автомобиля представительского класса Aurus, которая впервые была показана на параде Победы 9 мая 2021 года. На Aurus Senat, как пишут "Невские новости", Владимир Путин передвигается не только по России, но и в некоторых зарубежных поездках.
По мнению японцев, Aurus Senat - "сильная вещь", которая украсит любой автопарк. "ИноСМИ" собрал несколько комментариев японских пользователей.
"Выдержит взрыв мины и попадание ракеты? Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?" - написал один из японских читателей.
Другой пользователь восхитился тем, что у этого "лимузина" есть запасной выход. Другой пишет, что внешне машина действительно выглядит как лимузин высшего класса, а внутри - как бронетранспортёр.
"Да, такой и должна быть машина самого сильного президента на планете!" - заключил читатель.
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