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"Выдержим до Пасхи - будем жить": Лукашенко рассказал, какая болезнь пугает его больше коронавируса

25 марта 2020, 01:35  •  22 • В мире
В сложившейся ситуации, когда весь мир озабочен распространением коронавируса, президента Белоруссии пугает не сама пандемия, а то, что люди заразятся "психозом" от СМИ, а от этого происходят другие болезни. "Выдержим до православной Пасхи - будем жить", - уверен Александр Лукашенко.
Об этом белорусский лидер рассказал в ходе встречи с послом Китая Цуй Цимином. Стороны обсудили актуальные вопросы по теме коронавируса. Лукашенко поблагодарил китайского дипломата за оказываемую помощь, отметив, что в борьбе с COVID-19 белорусские медики опираются на опыт Китая.
"Весь горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее, - сказал он. - Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете", - цитирует слова президента издание Белта.
В Белоруссии отмечены случаи этого заболевания, но все они привезены из-за границы. При этом, подчеркнул Лукашенко, не было ни одного случая, чтобы коронавирус привезли китайские граждане, хотя их в стране работает немало.
По словам белорусского президента, в период, когда началось распространение коронавируса, в Белоруссии и без того традиционно происходит подъём различных инфекционных заболеваний, при этом от коронавируса пока не умер ни один человек, а от других люди погибают.
"Главное - не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем", - резюмировал Александр Лукашенко.
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