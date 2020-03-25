"Выдержим до Пасхи - будем жить": Лукашенко рассказал, какая болезнь пугает его больше коронавируса

Об этом белорусский лидер рассказал в ходе встречи с послом Китая Цуй Цимином. Стороны обсудили актуальные вопросы по теме коронавируса. Лукашенко поблагодарил китайского дипломата за оказываемую помощь, отметив, что в борьбе с COVID-19 белорусские медики опираются на опыт Китая.

"Весь горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее, - сказал он. - Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете", - цитирует слова президента издание Белта.

В Белоруссии отмечены случаи этого заболевания, но все они привезены из-за границы. При этом, подчеркнул Лукашенко, не было ни одного случая, чтобы коронавирус привезли китайские граждане, хотя их в стране работает немало.

По словам белорусского президента, в период, когда началось распространение коронавируса, в Белоруссии и без того традиционно происходит подъём различных инфекционных заболеваний, при этом от коронавируса пока не умер ни один человек, а от других люди погибают.