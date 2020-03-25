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"Выдержим до Пасхи - будем жить": Лукашенко рассказал, какая болезнь пугает его больше коронавируса
25 марта 2020, 01:35 • 22 • В мире
В сложившейся ситуации, когда весь мир озабочен распространением коронавируса, президента Белоруссии пугает не сама пандемия, а то, что люди заразятся "психозом" от СМИ, а от этого происходят другие болезни. "Выдержим до православной Пасхи - будем жить", - уверен Александр Лукашенко.
Об этом белорусский лидер рассказал в ходе встречи с послом Китая Цуй Цимином. Стороны обсудили актуальные вопросы по теме коронавируса. Лукашенко поблагодарил китайского дипломата за оказываемую помощь, отметив, что в борьбе с COVID-19 белорусские медики опираются на опыт Китая.
В Белоруссии отмечены случаи этого заболевания, но все они привезены из-за границы. При этом, подчеркнул Лукашенко, не было ни одного случая, чтобы коронавирус привезли китайские граждане, хотя их в стране работает немало.
По словам белорусского президента, в период, когда началось распространение коронавируса, в Белоруссии и без того традиционно происходит подъём различных инфекционных заболеваний, при этом от коронавируса пока не умер ни один человек, а от других люди погибают.
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