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"Выдал старый миф": Посол Польши нашёл сомнительный аргумент в споре с российским коллегой

19 мая 2020, 11:55  •  44 • Политика
Посол Польши в Индии Адам Бураковский нашёл сомнительный аргумент в полемике с российским коллегой. Он не придумал ничего лучше, как использовать сомнительную и явно неоднозначную информацию. "Выдал старый миф", - написали об этом журналисты.
На страницах издания Daily Financial Times в Шри-Ланке 9 мая появилась статья российского дипломата Юрия Материя, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор пишет, что советские войска частично или полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков Венгрию, Австрию, Данию, Румынию, Польшу и ряд других стран. При этом в некоторых странах Европы не проявляют элементарного уважения, разрушая памятники воинам-освободителям и могилы павших красноармейцев
В качестве примера Материй привёл снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Он назвал это "актом политического вандализма" и напомнил: Россия будет продолжать бороться со всеми, кто фальсифицирует историю и пытается пересмотреть результаты разгрома нацизма.
42-летний посол Польши в Индии Адам Бураковский возмутился словами российского коллеги. На страницах того же издания он опубликовал свою точку зрения.
"Польский дипломат выдал старый миф о том, что "окончание Второй мировой войны не привело к освобождению стран Центральной и Восточной Европы", - пишет об этом EADaily.
Бураковский признал, что СССР остановил геноцид, который осуществлялся нацистами, но вместо него "навязал собственную оккупацию", которая продолжалась больше четырёх десятилетий. Польский посол при этом забыл упомянуть, что в этот период Москва вкладывала миллионы в восстановление экономики его страны. Например, к 1950 году товарооборот между Польшей и Советским Союзом превышал миллиард долларов. В 1945 году СССР дал Польше крупные займы в 50 и 10 миллионов долларов.
Сейчас же на территории Польши находятся войска США, но Вашингтон не вкладывает в экономику этой страны ни доллара. Варшава даже сама платит из своего бюджета за размещение американских солдат, пишет EADaily.

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