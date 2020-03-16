"Вычищают полки в зоне ООС": Мирошник показал реакцию на "призыв" Зеленского

Советник главы ЛНР Родион Мирошник в своём Telegram-канале обнародовал фото из оккупированного украинскими военными Северодонецка - в кадре полупустые полки магазина.

Он отметил, что на призыв президента Украины "Без паники!" в зоне "ООС" отреагировали вычищением полок магазинов.

По словам Мирошника, "в Северодонецке граждане активно выметают с полок магазинов продукты питания длительного хранения, крупы, дезинфекторы и средства гигиены и конечно, туалетную бумагу".

Он добавил, что в больших супермаркетах продавцов одели в маски и развесили аппараты для дезинфекции рук.

"Но эти меры в массах только добавляют волнения", - отметил Мирошник.

Фото: Скриншот Telegram/Родион_Мирошник

Ранее Зеленский выступил перед гражданами и рекомендовал "воздерживаться от поездок за границу без крайней необходимости". Также он призвал не поддаваться панике и не вестись на провокации интернет-аферистов.

Добавим, что тем временем министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус не представляет опасности для детей. При этом он предрёк смерть всем пенсионерам. Пришлось просить прощения.