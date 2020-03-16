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"Вычищают полки в зоне ООС": Мирошник показал реакцию на "призыв" Зеленского

16 марта 2020, 16:35  •  32 • Политика
Родион Мирошник в своём Telegram-канале показал реакцию жителей Северодонецка на призыв Владимира Зеленского не паниковать. По словам представителя ЛНР, люди буквально "вычищают полки в зоне ООС".
Советник главы ЛНР Родион Мирошник в своём Telegram-канале обнародовал фото из оккупированного украинскими военными Северодонецка - в кадре полупустые полки магазина.
Он отметил, что на призыв президента Украины "Без паники!" в зоне "ООС" отреагировали вычищением полок магазинов.
По словам Мирошника, "в Северодонецке граждане активно выметают с полок магазинов продукты питания длительного хранения, крупы, дезинфекторы и средства гигиены и конечно, туалетную бумагу".
Он добавил, что в больших супермаркетах продавцов одели в маски и развесили аппараты для дезинфекции рук.
"Но эти меры в массах только добавляют волнения", - отметил Мирошник.
Фото: Скриншот Telegram/Родион_Мирошник
Ранее Зеленский выступил перед гражданами и рекомендовал "воздерживаться от поездок за границу без крайней необходимости". Также он призвал не поддаваться панике и не вестись на провокации интернет-аферистов.
Добавим, что тем временем министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус не представляет опасности для детей. При этом он предрёк смерть всем пенсионерам. Пришлось просить прощения.

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