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"Выборы в интересах страны": В Ереване рассказали, когда Пашинян уйдёт в отставку

30 марта 2021, 22:50  •  55 • Политика
В Ереване рассказали, когда премьер-министр страны Никол Пашинян уйдёт в отставку. По словам официальных лиц, это произойдёт довольно скоро: "Выборы в интересах страны".
Об этом во вторник заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян. Он уточнил, что Пашинян сложит свои полномочия в промежутке между 20 апреля и 5 мая. Однако это не значит, что он прекратит руководить правительством. Политик будет исполнять функции премьер-министра, пока в стране не проведут выборы и не сформируют новый кабмин.
Теперь выборы в интересах страны, это способ снизить политическую напряжённость, - рассказал Торосян порталу Sputnik Армения.
Глава аппарата премьер-министра также прокомментировал предположения журналистов о том, что Пашинян намерен участвовать в выборах. Такой вывод некоторые представители СМИ сделали, наблюдая, как премьер-министр активно посещает армянские регионы.
Торосян отметил, что общаться с гражданами входит в обязанности главы правительства. Из-за эпидемии коронавируса и войны он долгое время был лишён этой возможности.
Напомним, что армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с конца прошлого года. Она ставит ему в виду неудачное для республики завершение войны в Нагорном Карабахе, по итогам которой страна потеряла контроль над частью оспариваемых Азербайджаном территорий. На позапрошлой неделе армянские СМИ сообщили, что Пашинян может уйти в отставку до 23 марта.

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