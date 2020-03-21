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"Выборы должны состояться": Власти Польши хотят провести голосование, несмотря на режим эпидемии

21 марта 2020, 17:35  •  54 • Политика
В Польше заявили, что не будут переносить президентские выборы из-за режима эпидемии. "Выборы должны состояться 10 мая", - заявил польский премьер.
Из-за ситуации с распространением коронавируса в Польше ввели режим эпидемии, но при этом власти отказываются переносить запланированные на май президентские выборы. Об этом рассказал на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
По его словам, эпидемия коронавируса не означает автоматического переноса выборов президента на более поздний срок. Премьер подчеркнул, что голосование должно состояться в намеченную дату - 10 мая.
Стоит отметить, что в Польше есть три вида особого положения на случай чрезвычайной ситуации. Это положение стихийного бедствия, чрезвычайное положение и военное положение. Каждое из них предполагает введение различных мер для защиты граждан. При этом закон запрещает проводить выборы в течение 90 дней после завершения каждого из режимов.
Напомним, что из-за коронавируса избирательная кампания в Польше практически остановилась. Кандидаты отменили встречи с избирателями, а все предвыборные мероприятия заморожены.

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