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"Выборы будут невероятно сложными": Глава ЦИК России назвала главную проблему

05 июля 2021, 17:00  •  111 • Политика
Предстоящие выборы в России будут невероятно сложными, так как пройдут в неблагоприятной внешней среде, заявила глава ЦИК Памфилова.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы в стране будут невероятно сложными. Потому что они будут проходить в неблагоприятной внешней среде.
Вместе с тем Памфилова отметила, что от того, как пройдут выборы, зависит очень многое. Они заложат фундамент всего электорального цикла до 2024 года, считает глава ЦИК России.
Напомним, что этой осенью в России одновременно пройдут выборы в Госдуму, выборы глав 12 регионов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах Федерации. Все они состоятся в единый день голосования 19 сентября.

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