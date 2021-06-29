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"Выбор за Россией": США пригрозили воевать за "ценности и принципы"
29 июня 2021, 14:20 • 252 • Политика
США пригрозили Москве "ответными действиями" в случае поползновения на их "ценности и принципы". "Выбор за Россией", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В интервью итальянской газете La Repubblica американский чиновник заявил о том, что в случае продолжения со стороны Москвы "агрессивных действий" Вашингтон будет отвечать.
По его словам, ответ последует в случае хакерских атак со стороны России, а также в случае вмешательства в выборы и "агрессии в отношении Навального".
При этом он отметил, что дело якобы не в том, что США хотят конфликтов, "а потому, что нам дороги наши ценности и принципы".
"Выбор за Россией", - подчеркнул он.
Ранее с дерзким ультиматумом обратился к России президент США Джо Байден. В частности, он заявил о том, что Штатам необходимо сотрудничество с нашей страной в интересных для них сферах.
"Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми", - сказал он и добавил, что США "должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы".
При этом, по словам Байдена, интересными для США являются сферы нераспространения ядерного оружия и изменения климата. В остальном Вашингтон оставил за собой право критиковать всех и вся и снова выдвигать обвинения по тем вопросам, по которым считает нужным.
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