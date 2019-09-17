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"Выбиты стекла, появились царапины": В иске к ФБК Навального на миллиард обнаружены премиальные авто

17 сентября 2019, 13:39  •  207 • Политика
СМИ узнали подробности иска на миллиард рублей, который был подан к ФБК Алексея Навального компанией по прокату премиальных авто. Как утверждается, во время организованных оппозиционером беспорядков у машин были выбиты стекла, появились царапины.
Компания "Флай Авто" подала иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального по итогам трёх протестных акций — 27 июля, 3 и 10 августа. Речь идёт о требовании компенсации как материальных, так и репутационных потерь.
Так, из-за необходимости менять маршрут, когда санкционированный митинг перерос в "прогулку" к администрации президента, расходы на горючее выросли на 17 млн рублей, а убытки от отменённых заказов превысили 410 млн рублей. Ущерб деловой репутации компания оценила в 200 млн рублей, а повреждения, нанесённые протестующими автопарку, в 178 млн рублей.
Так, некоторые из автомобилей "Флай Авто" были припаркованы вдоль маршрута "прогулки" протестующих — от проспекта Сахарова до Китай-города. После завершения протестной акции оказалось, что у машин выбиты стекла и появились царапины.
При этом, пишет "Коммерсантъ", компания предоставляет в аренду автомобили люксового и премиум-класса, в том числе "Хаммеры", "Кадиллаки", "Лексусы", "Порше" и другие.
Напомним, ранее об убытках из-за несанкционированных протестных акций заявили Московский метрополитен и заведения общепита.

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