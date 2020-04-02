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"Выбирают целью исключительно жилые районы": ВСУ бьют по сидящим на карантине жителям Донбасса
02 апреля 2020, 15:35 • 89 • Политика
На фоне всемирной борьбы с эпидемией коронавируса украинские военные продолжают обстрелы территории Донбасса. "Каратели выбирают целью исключительно жилые районы населённых пунктов республики, понимая, что большинство жителей находятся в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания", - сообщают в ЛНР.
Пока жители Донбасса самоизолировались у себя в домах, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы. Огонь намеренно ведётся по жилым районам, говорится в экстренном заявлении представителя народной милиции ЛНР.
Сообщается, что 1 апреля в 19:10 с украинской стороны был открыт огонь из запрещённых Минскими соглашениями 120-мм миномётов по населённому пункту Голубовское. Один из украинских снарядов попал в жилой дом. В результате ранения получила мирная жительница 1940 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь.
Напомним, что в связи с ситуацией жителям ДНР и ЛНР дали возможность попасть на территорию России. Об этом сообщает Nation News.
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