"Выбирают целью исключительно жилые районы": ВСУ бьют по сидящим на карантине жителям Донбасса

Пока жители Донбасса самоизолировались у себя в домах, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы. Огонь намеренно ведётся по жилым районам, говорится в экстренном заявлении представителя народной милиции ЛНР.

Сообщается, что 1 апреля в 19:10 с украинской стороны был открыт огонь из запрещённых Минскими соглашениями 120-мм миномётов по населённому пункту Голубовское. Один из украинских снарядов попал в жилой дом. В результате ранения получила мирная жительница 1940 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь.

Каратели выбирают целью исключительно жилые районы населённых пунктов республики, понимая, что большинство жителей находятся в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания, - подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в связи с ситуацией жителям ДНР и ЛНР дали возможность попасть на территорию России. Об этом сообщает Nation News.