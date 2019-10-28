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"Выбирайтесь из клуба "Вали всё на Россию": Поклонская о том, как Запад потерял свой суверенитет
28 октября 2019, 11:09 • 25 • Политика
Западные страны сегодня не могут самостоятельно определять свою внешнюю политику, фактически потеряв собственный суверенитет, и этим они очень напоминают Россию 1990-х годов. "Выбирайтесь из клуба "Вали всё на Россию", - посоветовала она.
Депутат Госдумы напомнила о том, что примерно то же самое происходило и с Россией в 1990-е годы. Тогда все решения властям приходилось согласовывать с "советником", который всегда лучше знал, что необходимо стране и как Россия должна действовать в той или иной ситуации. Те времена закончились довольно печально, напомнила Поклонская.
Поклонская отметила, что все проявления глобального кризиса видны невооруженным глазом, а в мире сложилась такая странная ситуация, что, испытывая сложности из-за санкций в отношении России, западные страны не могут их отменить из-за желаний заокеанского "советника".
Депутат с удивлением отметила, что во время Второй мировой войны страны Запада смогли вернуть себе суверенитет, но почему они потеряли его сейчас?
Так депутат прокомментировала заявление посла Австрии, рассказавшего о причинах, по которым страны ЕС не могут отменить антироссийские санкции. "Никто не может отважиться", - сказал он.
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