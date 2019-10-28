Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
Щит и меч, или Как с умом распорядиться силой
Десятки женщин с детьми из России исчезли в сирийской пустыне в ходе операции Ту...
Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании ...
Главная / Политика

"Выбирайтесь из клуба "Вали всё на Россию": Поклонская о том, как Запад потерял свой суверенитет

28 октября 2019, 11:09  •  25 • Политика
Западные страны сегодня не могут самостоятельно определять свою внешнюю политику, фактически потеряв собственный суверенитет, и этим они очень напоминают Россию 1990-х годов. "Выбирайтесь из клуба "Вали всё на Россию", - посоветовала она.
Депутат Госдумы напомнила о том, что примерно то же самое происходило и с Россией в 1990-е годы. Тогда все решения властям приходилось согласовывать с "советником", который всегда лучше знал, что необходимо стране и как Россия должна действовать в той или иной ситуации. Те времена закончились довольно печально, напомнила Поклонская.
"Современная цивилизация ещё не знала случаев построения мира без консенсуса, без учёта интересов всех игроков на международной арене", - написала депутат в своём Telegram-канале.
Поклонская отметила, что все проявления глобального кризиса видны невооруженным глазом, а в мире сложилась такая странная ситуация, что, испытывая сложности из-за санкций в отношении России, западные страны не могут их отменить из-за желаний заокеанского "советника".
"В мире сложилась удивительная ситуация, когда США развязывают политические и экономические войны с собственными союзниками, а те, в свою очередь, боятся проводить суверенную политику", - написала Поклонская.
Депутат с удивлением отметила, что во время Второй мировой войны страны Запада смогли вернуть себе суверенитет, но почему они потеряли его сейчас?
Так депутат прокомментировала заявление посла Австрии, рассказавшего о причинах, по которым страны ЕС не могут отменить антироссийские санкции. "Никто не может отважиться", - сказал он.
"Надеюсь, здравый смысл, подкреплённый смелостью, поможет суверенным государствам выбраться из клуба #ВалиВсёНаРоссию", - заключила депутат Госдумы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
27 октября 2019, 18:54
"Важное заявление" Трампа связано с террористом № 1: Аль-Багдади мертв, но США до него добраться не удалось - СМИ
27 октября 2019, 15:39
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Бутиной
27 октября 2019, 18:54
Кадыров словами Тараса Бульбы оценил ликвидацию террориста № 1: "Абу Бакр аль-Багдади снова убит?"
28 октября 2019, 07:54
Один убит, пятеро ранены: В Турции заявили о потерях военных в Сирии
27 октября 2019, 18:54
Просто местные рассказали: Зеленский пытается убедить, что не знал о вооруженных бандитах в Золотом
27 октября 2019, 12:24
Ультиматум Эрдогана: Почему в Турции заявили о новой военной операции в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
24 октября 2019, 12:54
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
26 октября 2019, 20:09
Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится
23 октября 2019, 23:54
"Дизайнер и стилист у нее явно диверсант": Первую леди Украины обвинили в "неуважении" к императору Японии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.