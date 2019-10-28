"Выбирайтесь из клуба "Вали всё на Россию": Поклонская о том, как Запад потерял свой суверенитет

Депутат Госдумы напомнила о том, что примерно то же самое происходило и с Россией в 1990-е годы. Тогда все решения властям приходилось согласовывать с "советником", который всегда лучше знал, что необходимо стране и как Россия должна действовать в той или иной ситуации. Те времена закончились довольно печально, напомнила Поклонская.

"Современная цивилизация ещё не знала случаев построения мира без консенсуса, без учёта интересов всех игроков на международной арене", - написала депутат в своём Telegram-канале.

Поклонская отметила, что все проявления глобального кризиса видны невооруженным глазом, а в мире сложилась такая странная ситуация, что, испытывая сложности из-за санкций в отношении России, западные страны не могут их отменить из-за желаний заокеанского "советника".

"В мире сложилась удивительная ситуация, когда США развязывают политические и экономические войны с собственными союзниками, а те, в свою очередь, боятся проводить суверенную политику", - написала Поклонская.

Депутат с удивлением отметила, что во время Второй мировой войны страны Запада смогли вернуть себе суверенитет, но почему они потеряли его сейчас?

Так депутат прокомментировала заявление посла Австрии, рассказавшего о причинах, по которым страны ЕС не могут отменить антироссийские санкции. "Никто не может отважиться", - сказал он.