"Выбираем "военный нейтралитет": Сербия отмахнулась и от НАТО, и от ОДКБ

При этом, отметил он, сербские власти не собираются изменять свою политику в отношении России, сохраняя с ней братские отношения, но и не собираются изменять своей линии, направленной на "военный нейтралитет".

"Существует большое давление на страну, на оборонную промышленность. Мы не только не будем менять свою позицию, но будем мощно бороться за военный нейтралитет, чтобы самим защищать своё небо и землю, укреплять разведку и контрразведку", - добавил Вучич.

По словам президента, у Сербии в настоящее время есть возможности защищаться, поэтому страна будет становиться "всё сильнее".

"Общеправовой политический акт", который закрепит путь "военного нейтралитета", который страна продолжит проводить как во внешней политике, так и во внутренней, будет представлен в ближайшие два месяца, добавил Александр Вучич.