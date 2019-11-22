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"Выбираем "военный нейтралитет": Сербия отмахнулась и от НАТО, и от ОДКБ
22 ноября 2019, 18:24 • 46 • В мире
Сербия не собирается изменять ранее избранной политике "военного нейтралитета" и не будет становиться членом ни Североатлантического альянса, ни Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в ходе состоявшейся в четверг, 21 ноября, пресс-конференции заявил президент Александр Вучич.
При этом, отметил он, сербские власти не собираются изменять свою политику в отношении России, сохраняя с ней братские отношения, но и не собираются изменять своей линии, направленной на "военный нейтралитет".
По словам президента, у Сербии в настоящее время есть возможности защищаться, поэтому страна будет становиться "всё сильнее".
"Общеправовой политический акт", который закрепит путь "военного нейтралитета", который страна продолжит проводить как во внешней политике, так и во внутренней, будет представлен в ближайшие два месяца, добавил Александр Вучич.
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