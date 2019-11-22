Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Наталья Поклонская: Про Николая Второго от меня больше не услышите!
«Не имеем отношения»: в Кремле шокированы жестокой казнью в Сирии
На Украине поймали ещё одного террориста - он скрывался после убийства в России
Сжечь или отдать на благотворительность? В Германии продадут "пропитанную к...
Главная / В мире

"Выбираем "военный нейтралитет": Сербия отмахнулась и от НАТО, и от ОДКБ

22 ноября 2019, 18:24  •  46 • В мире
Сербия не собирается изменять ранее избранной политике "военного нейтралитета" и не будет становиться членом ни Североатлантического альянса, ни Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в ходе состоявшейся в четверг, 21 ноября, пресс-конференции заявил президент Александр Вучич.
При этом, отметил он, сербские власти не собираются изменять свою политику в отношении России, сохраняя с ней братские отношения, но и не собираются изменять своей линии, направленной на "военный нейтралитет".
"Существует большое давление на страну, на оборонную промышленность. Мы не только не будем менять свою позицию, но будем мощно бороться за военный нейтралитет, чтобы самим защищать своё небо и землю, укреплять разведку и контрразведку", - добавил Вучич.
По словам президента, у Сербии в настоящее время есть возможности защищаться, поэтому страна будет становиться "всё сильнее".
"Общеправовой политический акт", который закрепит путь "военного нейтралитета", который страна продолжит проводить как во внешней политике, так и во внутренней, будет представлен в ближайшие два месяца, добавил Александр Вучич.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 19:39
"Элиты Франции всегда были пророссийскими": В Польше нашли объяснение "поклонам Макрона" в сторону Москвы
22 ноября 2019, 05:24
"Спросите у следователей": Песков - о фейке про убийство сирийца бойцами ЧВК Вагнера
21 ноября 2019, 19:39
"Растворили в кислоте": В США жестоко расправились с двухлетней крохой, которая "всё равно утонула"
21 ноября 2019, 19:24
«Процесс будет сложным»: каковы перспективы создания на Ближнем Востоке свободной от ядерного оружия зоны
21 ноября 2019, 22:54
"Напишут в Гаагу о пропавшей фекальной системе?": Скабеева прошлась по жалобам украинских военных
22 ноября 2019, 15:09
Сжечь или отдать на благотворительность? В Германии продадут "пропитанную кровью" шляпу Гитлера
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
17 ноября 2019, 01:54
"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото
17 ноября 2019, 01:54
Распродажа страны
17 ноября 2019, 08:24
Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.