Автор:

Майкл Бекли

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен аналитической группой "Катехон".

Известный апологет сохранения однополярного мира и американской гегемонии на планете автор книги "Непревзойдённая: почему Америка останется единственной сверхдержавой мира" Майкл Бекли в своей новой работе постарался доказать, что даже после ухода Дональда Трампа из Белого дома взятый им курс "Америка прежде всего" вряд ли будет изменён. И что либеральный вектор развития США не будет иметь будущего. Имеет смысл ознакомиться с его работой поближе.

Трамп может уйти, но его политика останется

Что же автор видит в качестве основных предпосылок для сохранения политики Трампа?

Президент Дональд Трамп вступил в должность, пообещав пересмотреть внешнюю политику США. С тех пор он презирает союзников, выводит Соединённые Штаты из международных соглашений и налагает пошлины как на друзей, так и на врагов. Многие эксперты оплакивают ущерб, который политика Трампа "Америка прежде всего" нанесла так называемому либеральному международному порядку – набору институтов и норм, которые управляли мировой политикой с конца Второй мировой войны. Они надеются, что как только Трамп покинет Овальный кабинет, Соединённые Штаты возобновят свою роль лидера либерализующегося мира.

Не рассчитывайте на это. Эпоха либеральной гегемонии США – это артефакт непосредственного отблеска холодной войны. Транзакционный подход Трампа к внешней политике, напротив, был нормой на протяжении большей части истории США. В результате дух Трампа может сохраниться ещё долго после того, как уйдёт сам Трамп".

Почему же? Ответ на этот вопрос кроется в двух терминах – "демография" и "автоматизация".

Прогнувшийся либеральный порядок

Старение и автоматизация, вероятно, сделают Соединённые Штаты сильнее, но они вряд ли поддержат прогнувшийся либеральный порядок, возглавляемый США. В либеральных демократиях по всему миру общественная поддержка этого порядка долгое время основывалась на росте доходов рабочего класса, которые, в свою очередь, были в значительной степени результатом роста населения и технологий создания рабочих мест. Послевоенный беби-бум породил множество молодых рабочих и потребителей, а конвейер обеспечил их стабильными рабочими местами. Но сегодня население во всём демократическом мире стареет и сокращается, а машины уничтожают рабочие места. Базовый подход – упорно работать, поддерживать либеральную систему и верить, что растущий экономический прилив поднимет все лодки, потерпел крах. Национализм и ксенофобия заполняют пустоту.

Перспективы более мрачные, чем многие думают. В течение следующих 30 лет трудоспособное население демократических союзников Соединённых Штатов сократится в среднем на 12 %, что сделает устойчивый экономический рост практически невозможным. В то же время старшее население этих стран увеличится в среднем на 57 процентов, а их средние расходы на пенсии и здравоохранение удвоятся, как и доля ВВП. Эти страны не смогут заимствовать свои средства для выхода из возникшего финансового бардака, потому что они уже имели долги, равные в среднем 270 % ВВП, прежде чем пандемия COVID-19 погрузила их балансы ещё глубже в красную зону. Вместо этого им придётся урезать пособия для пожилых, сократить социальные расходы для молодёжи, повысить налоги или увеличить иммиграцию – всё это, вероятно, вызовет политическую реакцию.

Быстрая автоматизация усилит экономические потрясения. История показывает, что технологические революции создают процветание в долгосрочной перспективе, но заставляют некоторых работников работать на низкооплачиваемых работах или начинается безработица в краткосрочной перспективе – а это может длиться несколько поколений… Сегодня во всём развитом мире машины уничтожают рабочие места быстрее, чем рабочие успевают переучиться на новые виды деятельности, заработная плата работников низкой и средней квалификации стагнирует, а миллионы людей, особенно мужчины без высшего образования, уходят из рабочей силы. Многие экономисты ожидают, что эти тенденции сохранятся в течение нескольких десятилетий, поскольку широко используются технологии, заменяющие рабочую силу, которые в настоящее время разрабатываются, такие как роботизированные автомобили, магазины, склады и кухни.

Вялый экономический рост, огромные долги, стагнация заработной платы, хроническая безработица и крайнее неравенство неизбежно порождают национализм и экстремизм… Задача Соединённых Штатов возглавить либеральный мировой порядок будет усложняться по мере того, как националисты будут набирать силу и повышать тарифы, закрывать границы и отказываться от международных институтов.

Сверхдержава-мошенник

Столкнувшись с колеблющимися союзниками и разделённой и апатичной общественностью, Соединённые Штаты могут начать действовать не как глава большой коалиции, а скорее как сверхдержава-мошенник – экономический и военный колосс, лишённый моральных обязательств, не изоляционистский, не интернационалистский, но агрессивный, хорошо вооружённый и полностью ориентированный на себя. На самом деле, при Трампе США уже, кажется, движутся в этом направлении. Во время пребывания Трампа у власти некоторые гарантии безопасности США начали выглядеть как рэкет, а президент размышлял о том, что союзники должны оплачивать расходы по размещению американских войск на 50% больше. Администрация Трампа взяла на себя обязательство обеспечивать соблюдение торговых соглашений с односторонними тарифами, а не работать через Всемирную торговую организацию. Трамп в значительной степени отказался от цели продвижения демократии и снизил её значение, выпотрошив Государственный департамент и передавая всё больше ответственности Пентагону. Американские военные тоже меняются. Всё чаще это сила, направленная на наказание, а не на защиту. Администрация Трампа сократила штат постоянных сотрудников США, размещённый на территории союзников, заменив их бродячими экспедиционными подразделениями, которые могут парить за океаном, уничтожать цели, а затем ускользать обратно за горизонт.

Многие эксперты оплакивают ущерб, который политика Трампа "Америка прежде всего" нанесла так называемому либеральному международному порядку. Фото: Alex Edelman – Pool Via Cnp / Globallookpress

Если эти условия сохранятся, то лучшим сценарием для американского руководства может стать принятие Вашингтоном более националистической версии либерального интернационализма. Соединённые Штаты могли бы сохранить союзников, но заставить их платить больше за оборону. США могут подписывать торговые соглашения, но только со странами, которые принимают нормативные стандарты США; участвовать в международных институтах, но угрожать покинуть их, когда они действуют против интересов США; и продвигать демократию и права человека, но главным образом для дестабилизации геополитических соперников.

«Обслуживать интересы Пентагона»: зачем НАТО планирует создать новый космический центр в Германии В качестве альтернативы Соединённые Штаты могут вообще выйти из поддержания глобального порядка. Вместо того чтобы пытаться успокоить более слабые страны, поддерживая международные правила и институты, Соединённые Штаты будут использовать все инструменты своего принудительного арсенала – тарифы, финансовые санкции, визовые ограничения, кибершпионаж и удары беспилотников, чтобы выжать как можно больше из союзников и противников. Не будет прочного партнёрства, основанного на общих ценностях, только сделки. Лидеры будут судить о других странах не по их готовности помочь в решении глобальных проблем или по тому, являются ли они демократиями или автократиями, а только по их способности создавать американские рабочие места. Большинство стран согласно этим критериям были бы неуместны.

Соединённые Штаты могут начать действовать не как глава большой коалиции, а скорее как сверхдержава-мошенник. Американская торговля может постепенно переместиться в Западное полушарие, и особенно в Северную Америку, на которую уже приходится треть американской торговли и треть мирового ВВП. В то время как другие регионы сталкиваются с проблемами старения населения и растущей автоматизацией, Северная Америка является единственным регионом, обладающим всеми необходимыми компонентами для устойчивого экономического роста: огромным и растущим рынком богатых потребителей, обильным сырьём, сочетанием высококвалифицированной и дешёвой рабочей силы, передовыми технологиями и мирными международными отношениями.

Соединённые Штаты будут продолжать вооружать своих партнёров, но больше не будут планировать их защиту. Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress

Стратегические союзы США тем временем всё ещё могут существовать на бумаге, но большинство из них будут мёртвыми буквами. Вашингтон может сохранить только два набора постоянных партнёров. В первую группу войдут Австралия, Канада, Япония и Великобритания. Эти страны стратегически расположены по всему миру, и их военные и разведывательные службы уже интегрированы с американскими. Все, кроме Японии, могут похвастаться растущим населением трудоспособного возраста, в отличие от большинства других союзников США, и, таким образом, имеют потенциальную налоговую базу для участия в миссиях США. Вторая группа состояла бы из таких стран, как балтийские государства, арабские монархии Персидского залива и Тайвань, которые имеют общие границы с противниками США или находятся в непосредственной близости от них. Соединённые Штаты будут продолжать вооружать этих партнёров, но больше не будут планировать их защиту…

Вне этих партнёрств все альянсы и отношения Вашингтона, включая НАТО и его связи с давними союзниками, такими как Южная Корея, будут предметом переговоров. Соединённые Штаты больше не будут уговаривать страны участвовать в многосторонних союзах. Вместо этого другие страны должны были бы вести переговоры на двусторонней основе о защите США и доступе на рынки. Странам, которые мало что могут предложить, придётся искать новых партнёров или самим заботиться о себе.

Что произойдёт с миром, если Соединённые Штаты полностью примут такое видение – "Америка прежде всего"? Некоторые аналитики рисуют катастрофические картины. Роберт Каган предвидит возвращение к деспотизму, протекционизму и борьбе 1930-х годов, когда Китай и Россия повторят роли имперской Японии и нацистской Германии. Питер Зейхан предсказывает ожесточённую борьбу за безопасность и ресурсы, в которой Россия вторгнется на территории своих соседей, а Восточная Азия погрузится в морскую войну…

Каждый сам за себя?

Такой мир стал бы свидетелем возвращения великодержавного меркантилизма и новых форм империализма. Могущественные страны вновь попытаются ослабить свою экономическую незащищённость путем создания исключительных экономических зон, где их фирмы могли бы пользоваться дешёвым и безопасным доступом к сырью и крупным потребительским рынкам. Сегодня Китай уже начинает делать это с помощью своей инициативы "Пояс и путь", сети инфраструктурных проектов по всему миру; своей политики "Сделано в Китае – 2025", направленной на стимулирование внутреннего производства и потребления; и своих попыток создать закрытый, параллельный интернет. Если Соединённые Штаты последуют этому примеру, другим странам придётся присоединиться к американскому или китайскому блоку или создать свои собственные блоки. Франция может попытаться восстановить свою власть над своими бывшими африканскими колониями. Россия может ускорить свои усилия по объединению бывших советских республик в региональный профсоюз. Германии всё чаще придётся смотреть за пределы сокращающегося населения Европы, чтобы найти покупателей для своего экспорта, и ей также придётся развивать военный потенциал, чтобы обеспечить эти новые обширные рынки и линии поставок.

Сегодня Китай уже начинает делать это с помощью своей инициативы "Пояс и путь", сети инфраструктурных проектов по всему миру. Фото Ding Ting / Globallookpress

По мере того как великие державы будут конкурировать за экономические сферы, глобальное управление будет разрушаться. Геополитический конфликт парализовал бы ООН, как это было во времена холодной войны. НАТО может распасться, так как Соединённые Штаты перейдут к избирательному партнёрству. И разворачивание американского одеяла безопасности над Европой может означать конец и Европейского союза, который уже страдает от глубоких разногласий. Те немногие договоры о контроле над вооружениями, которые остаются в силе сегодня, могут отойти на второй план по мере того, как страны будут милитаризированы, чтобы защитить себя. Усилия по борьбе с транснациональными проблемами, такими как изменение климата, финансовые кризисы или пандемии, будут имитировать беспорядочную реакцию мира на COVID-19: когда страны накапливают запасы, Всемирная организация здравоохранения повторяет китайскую дезинформацию, а Соединённые Штаты уходят в себя.

Возникший в результате беспорядок поставил бы под угрозу само существование некоторых государств. С 1945 года число стран в мире увеличилось с 46 до почти 200. Большинство из этих новых государств, однако, слабы и не имеют энергии, ресурсов, продовольствия, внутренних рынков, передовых технологий, военной мощи или охраняемых границ. Согласно исследованиям политолога Арджуна Чоудхури, две трети всех стран сегодня не могут предоставить своим гражданам основные услуги без международной помощи. Короче говоря, большинство стран критически зависят от послевоенного порядка, который предоставил исторически беспрецедентный доступ к международной помощи, рынкам, судоходству и защите. Без такой поддержки некоторые страны потерпели бы крах или были бы завоёваны.

Далее автор сообщает, что такой путь не является безальтернативным или неизбежным.

Но чтобы сохранить нынешний либеральный порядок, Соединённым Штатам нужно было бы проявить необычайно великодушное отношение к своим интересам. Они должны будут подчинить стремление к национальному богатству и власти общему стремлению к международному порядку. Им также потребуется перераспределить богатство внутри страны, чтобы обеспечивать политическую поддержку либерального руководства за рубежом.

А в это, похоже, не верит и сам Бекли.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен аналитической группой "Катехон".