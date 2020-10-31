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"Вы знаете, у меня прекрасная пенсия": Русский подозреваемый по делу MH17 отказался от 50 тысяч евро
31 октября 2020, 14:50 • 222 • В мире
Сергей Дубинский, являющийся одним из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, сделал заявление. Он сообщил, что ни с кем из Минобороны РФ не общался ни по поводу "Бука", ни по поводу "Боинга". Свои слова, заявил военный, он готов подтвердить на полиграфе. При этом, вспомнил Дубинский, голландские журналисты попытались выведать у него детали трагедии за 50 тысяч евро. Но неудачно. "Вы знаете, у меня прекрасная пенсия", - такой ответ получили иностранцы.
Один из подозреваемых Западом в трагедии с MH17 Сергей Дубинский заявил о готовности пройти полиграф. В интервью Bonanza Media он объяснил, что ранее публично предпочитал не высказываться по делу об этой трагедии.
К нему домой как-то наведались голландские журналисты, которые попытались за 50 тысяч евро купить у него "правдивый рассказ о "Боинге".
"Я говорю, я 30 лет прослужил в армии, у меня прекрасная пенсия, которая меня полностью устраивает", - с усмешкой вспомнил Дубинский.
Как убеждены в ССГ, Дубинский якобы руководил Главным разведывательным управлением (ГРУ) в ДНР, имел позывной "Хмурый". Сам военный отмечает, что по делу о крушении наблюдает ряд серьёзных промахов и даже подтасовок со стороны следствия.
Кроме того, он уточнил, что готов ответить на все вопросы по громкому делу и даже подтвердить на полиграфе, что "ни с кем из Министерства обороны РФ по вопросу "Боинга" или "Бука" ни до трагедии, ни после трагедии, ни через год, ни через два не общался".
Он предъявил два условия: вопросы ему должны предоставить заранее, а также при проведении проверки на полиграфе должна осуществляться видеосъёмка. Также он отметил, что имеет право не отвечать на вопросы, которые не будут иметь прямого отношения к катастрофе.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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