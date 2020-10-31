"Вы знаете, у меня прекрасная пенсия": Русский подозреваемый по делу MH17 отказался от 50 тысяч евро

Один из подозреваемых Западом в трагедии с MH17 Сергей Дубинский заявил о готовности пройти полиграф. В интервью Bonanza Media он объяснил, что ранее публично предпочитал не высказываться по делу об этой трагедии.

К нему домой как-то наведались голландские журналисты, которые попытались за 50 тысяч евро купить у него "правдивый рассказ о "Боинге".

"Я говорю, я 30 лет прослужил в армии, у меня прекрасная пенсия, которая меня полностью устраивает", - с усмешкой вспомнил Дубинский.

Как убеждены в ССГ, Дубинский якобы руководил Главным разведывательным управлением (ГРУ) в ДНР, имел позывной "Хмурый". Сам военный отмечает, что по делу о крушении наблюдает ряд серьёзных промахов и даже подтасовок со стороны следствия.

Кроме того, он уточнил, что готов ответить на все вопросы по громкому делу и даже подтвердить на полиграфе, что "ни с кем из Министерства обороны РФ по вопросу "Боинга" или "Бука" ни до трагедии, ни после трагедии, ни через год, ни через два не общался".

Он предъявил два условия: вопросы ему должны предоставить заранее, а также при проведении проверки на полиграфе должна осуществляться видеосъёмка. Также он отметил, что имеет право не отвечать на вопросы, которые не будут иметь прямого отношения к катастрофе.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.