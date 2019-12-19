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"Вы же порядочный?" Путин дал добро на выходной 31 декабря и пошутил о женах
19 декабря 2019, 17:09 • 79 • Политика
Президент России Владимир Путин не против сделать 31 декабря выходным днём, но происходить это должно в рабочем режиме, а не в спешке. Кроме того, президент отреагировал на реплику журналиста о жене - возможно, и супруге Путина, которая скажет ему спасибо за "красный день" календаря. Представитель СМИ имел в виду обещание Путина когда-то жениться - в прошлом году президент сказал, что как порядочный человек сделает это. "Вы же порядочный?" - спросил корреспондент.
Может, уже пора сделать 31 декабря выходным для всей России? С таким вопросом на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина приехал один из журналистов - Александр Юнашев.
Если будет выходной, размышлял журналист, мы спокойно сможем подготовиться к празднику - "наши жены вам спасибо скажут".
"А может быть, и ваша будущая жена тоже... Вы же сами сказали год назад, что как порядочный человек когда-нибудь женитесь. А вы же порядочный?"
Путин подачу отбил:
"Вы знаете, лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам. Это будет укреплять семью. Семья - ячейка общества".
Возвращаясь к основному вопросу, Путин отметил, что считает логичным установление выходного дня 31 декабря. И с аргументами он полностью согласен.
"Но как это сделать? И нужно ли делать это прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Некоторые работодатели уже объявили, что 31-е будет нерабочим. Я только приветствую. Можно ли поменять какие-то на выходные? И это можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб огородникам и садоводам в мае. Это можно решить в спокойном, рабочем режиме".
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