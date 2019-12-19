"Вы же порядочный?" Путин дал добро на выходной 31 декабря и пошутил о женах

Может, уже пора сделать 31 декабря выходным для всей России? С таким вопросом на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина приехал один из журналистов - Александр Юнашев.

Если будет выходной, размышлял журналист, мы спокойно сможем подготовиться к празднику - "наши жены вам спасибо скажут".

"А может быть, и ваша будущая жена тоже... Вы же сами сказали год назад, что как порядочный человек когда-нибудь женитесь. А вы же порядочный?"

Путин подачу отбил:

"Вы знаете, лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам. Это будет укреплять семью. Семья - ячейка общества".

Возвращаясь к основному вопросу, Путин отметил, что считает логичным установление выходного дня 31 декабря. И с аргументами он полностью согласен.

"Но как это сделать? И нужно ли делать это прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Некоторые работодатели уже объявили, что 31-е будет нерабочим. Я только приветствую. Можно ли поменять какие-то на выходные? И это можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб огородникам и садоводам в мае. Это можно решить в спокойном, рабочем режиме".