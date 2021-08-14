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"Вы ж мои хорошие": Захарова разоблачила фейки Британии о журналистке "Би-би-си"
14 августа 2021, 19:35 • 48 • Политика
Мария Захарова ответила на обвинения руководства Британии в "ущемлении свободы слова в России" после непродления визы журналистке "Би-би-си". "О новых британских информационных манипуляциях", или "Вы ж мои хорошие", - озаглавила дипломат свой ответ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала большой ответ на манипуляции и фейки правительства Британии и "Би-би-си" о непродлении русской визы журналистке Саре Рейнсфорд. Дипломат подробно объяснила, кому следует адресовать жалобы на преждевременный отъезд британского репортёра.
Захарова указала, что власти Британии в лице министра по делам Европы увязали непродление визы британской журналистке с "усугублением ситуации со свободой СМИ в России". При этом Лондону прекрасно известна истинная причина произошедшего, и кто несёт за это ответственность.
- рассказала Захарова об истинной подоплёке событий в посте под заголовком "О новых британских информационных манипуляциях", или "Вы ж мои хорошие".
Дипломат отметила, что Москва неоднократно просила Лондон дать объяснение ситуации, но так и не дождалась ответа. Более того, на запрос об отправке другого журналиста Британия также ответила России отказом. Тоже без объяснения причин.
- указала Мария Захарова.
Также дипломат прошлась по манипуляциям самой "Би-би-си", а точнее - уезжающей на родину журналистки. Та заявила, что после многих лет работы в Москве ей якобы сказали, что она больше никогда не сможет вернуться в Россию. Как нетрудно догадаться, всё это тоже является ложью.
- резюмировала дипломат.
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