"Вы ж мои хорошие": Захарова разоблачила фейки Британии о журналистке "Би-би-си"

Мария Захарова ответила на обвинения руководства Британии в "ущемлении свободы слова в России" после непродления визы журналистке "Би-би-си". "О новых британских информационных манипуляциях", или "Вы ж мои хорошие", - озаглавила дипломат свой ответ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала большой ответ на манипуляции и фейки правительства Британии и "Би-би-си" о непродлении русской визы журналистке Саре Рейнсфорд. Дипломат подробно объяснила, кому следует адресовать жалобы на преждевременный отъезд британского репортёра.

Захарова указала, что власти Британии в лице министра по делам Европы увязали непродление визы британской журналистке с "усугублением ситуации со свободой СМИ в России". При этом Лондону прекрасно известна истинная причина произошедшего, и кто несёт за это ответственность.

Тянется сага ещё с лета 2019 г., когда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Соединённого Королевства, так и не дождавшись (в течение предшествовавших этому моменту полутора лет) продления своих виз и каких-либо объяснений причин такого отношения,

- рассказала Захарова об истинной подоплёке событий в посте под заголовком "О новых британских информационных манипуляциях", или "Вы ж мои хорошие".

Дипломат отметила, что Москва неоднократно просила Лондон дать объяснение ситуации, но так и не дождалась ответа. Более того, на запрос об отправке другого журналиста Британия также ответила России отказом. Тоже без объяснения причин.

Принятое по английскому корреспонденту решение аналогично описанным выше действиям Лондона применительно к её российским коллегам по цеху. Таким образом, за свой предстоящий отъезд С.Рейнсфорд следует в первую и в последнюю очередь поблагодарить исключительно своих соотечественников,

- указала Мария Захарова.

Также дипломат прошлась по манипуляциям самой "Би-би-си", а точнее - уезжающей на родину журналистки. Та заявила, что после многих лет работы в Москве ей якобы сказали, что она больше никогда не сможет вернуться в Россию. Как нетрудно догадаться, всё это тоже является ложью.

Во-первых, ей такого не говорили… Во-вторых, дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре,

- резюмировала дипломат.