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"Вы затыкаете мне рот": Путин осадил журналиста NBC
14 июня 2021, 21:20 • 173 • Политика
Президент России Владимир Путин поставил на место журналиста американской компании NBC.
В ходе интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин вынужден был указать американскому журналисту Киру Симмонсу на то, что он не даёт ему высказаться, а также попросил "не затыкать ему рот".
В ходе полуторачасового интервью президента России спросили, почему некоторые СМИ и активисты в стране получили статус иностранных агентов. Путин напомнил, что впервые такой закон о связанных с иностранными государствами лицах был принят в США в 1930-х годах. Этот закон был намного более жёстким.
"Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите", - прервал ответ Путина Симмонс. Он добавил, что задал "прямой, откровенный" вопрос.
- спокойно ответил Путин.
Однако американский журналист успел добавить, что Путин постоянно комментирует политику других стран.
- также возразил глава России американцу.
Путин также отметил, что поведение журналиста NBC не похоже на "свободу выражения собственного мнения".
"Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" - возразил Путин, согласно расшифровке интервью на сайте Кремля.
Напомним, 16 июня пройдёт саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
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