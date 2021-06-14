"Вы затыкаете мне рот": Путин осадил журналиста NBC

Президент России Владимир Путин поставил на место журналиста американской компании NBC.

В ходе интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин вынужден был указать американскому журналисту Киру Симмонсу на то, что он не даёт ему высказаться, а также попросил "не затыкать ему рот".

В ходе полуторачасового интервью президента России спросили, почему некоторые СМИ и активисты в стране получили статус иностранных агентов. Путин напомнил, что впервые такой закон о связанных с иностранными государствами лицах был принят в США в 1930-х годах. Этот закон был намного более жёстким.

"Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите", - прервал ответ Путина Симмонс. Он добавил, что задал "прямой, откровенный" вопрос.

Дайте мне ответить, вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно,

- спокойно ответил Путин.

Однако американский журналист успел добавить, что Путин постоянно комментирует политику других стран.

Нет. Если вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам всё станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот,

- также возразил глава России американцу.

Путин также отметил, что поведение журналиста NBC не похоже на "свободу выражения собственного мнения".

"Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" - возразил Путин, согласно расшифровке интервью на сайте Кремля.

Напомним, 16 июня пройдёт саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.