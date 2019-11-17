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"Вы застали меня пьющим русскую водку": Экс-советник Трампа стал героем скандального видео

17 ноября 2019, 21:24  •  35 • Политика
Бывший советник Дональда Трампа в период его избирательной кампании на пост президента США Роджер Стоун был признан виновным судом по нескольким пунктам, связанным с дачей ложных показаний. В Сети теперь тиражируется скандальное видео со Стоуном в главной роли, на котором он явно иронизирует над спецпрокурором Робертом Мюллером и шутливо пугается, указывая на стоящую рядом бутылку: "Вы застали меня пьющим русскую водку".
В Сети сейчас активно распространяется видео, на котором запечатлён экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун. Американский политтехнолог известен тем, что именно он активно помогал Трампу во время его президентской кампании 2016 года, а теперь признан судом в Вашингтоне виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с дачей ложных показаний следствию.
О решении суда ранее сообщала газета Politico. Имя политтехнолога всплыло во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству" России в американские выборы. В частности, именно Стоуна обвинили в том, что он якобы пытался получить у WikiLeaks материалы, способные подпортить репутацию основной сопернице Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.
Сейчас же Стоун стал героем весьма скандального видео, которое, как полагают интернет-пользователи, больше напоминает троллинг Мюллера. На записи, которая активно тиражируется в соцсетях, экс-советника Трампа трогает за плечо некая рука в татуировках, тот оборачивается и шутливо пугается: "О, Боже! Вы застали меня пьющим русскую водку".
В этот момент Стоун указывает рукой на стоящую на стойке бутылку, действительно напоминающую по форме русскую водку. Рядом — бокал для мартини.
Завершает свое высказывание политтехнолог обращением к спецпрокурору: "Миллер, арестуй меня".
Видео разместил у себя в Twitter ведущий Владимир Соловьёв. Пользователи тут же отреагировали потоком шуток и ироничных замечаний.
"Потролил Миллера!" - считает Александр Ростовский @rostov070874.
"Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу", - шутит @ElenaN_2019.
"Джеймс Бонд тоже её пил, правда, для конспирации с мартини. Тоже русский агент", - напоминает Андрей Воробей @Sergeevich72702.

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