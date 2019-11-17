"Вы застали меня пьющим русскую водку": Экс-советник Трампа стал героем скандального видео

В Сети сейчас активно распространяется видео, на котором запечатлён экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун. Американский политтехнолог известен тем, что именно он активно помогал Трампу во время его президентской кампании 2016 года, а теперь признан судом в Вашингтоне виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с дачей ложных показаний следствию.

О решении суда ранее сообщала газета Politico. Имя политтехнолога всплыло во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству" России в американские выборы. В частности, именно Стоуна обвинили в том, что он якобы пытался получить у WikiLeaks материалы, способные подпортить репутацию основной сопернице Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.

Сейчас же Стоун стал героем весьма скандального видео, которое, как полагают интернет-пользователи, больше напоминает троллинг Мюллера. На записи, которая активно тиражируется в соцсетях, экс-советника Трампа трогает за плечо некая рука в татуировках, тот оборачивается и шутливо пугается: "О, Боже! Вы застали меня пьющим русскую водку".

В этот момент Стоун указывает рукой на стоящую на стойке бутылку, действительно напоминающую по форме русскую водку. Рядом — бокал для мартини.

Завершает свое высказывание политтехнолог обращением к спецпрокурору: "Миллер, арестуй меня".

Видео разместил у себя в Twitter ведущий Владимир Соловьёв. Пользователи тут же отреагировали потоком шуток и ироничных замечаний.

"Потролил Миллера!" - считает Александр Ростовский @rostov070874.

"Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу", - шутит @ElenaN_2019.

"Джеймс Бонд тоже её пил, правда, для конспирации с мартини. Тоже русский агент", - напоминает Андрей Воробей @Sergeevich72702.