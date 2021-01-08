"Вы заплатите за это": Трамп заявил о передаче власти Байдену

Трамп отметил, что после "интенсивных" выборов "страсти должны улечься, а спокойствие - восстановиться". Президент США подчеркнул, что разгневан "насилием, беззаконием и устроенным кошмаром".

"Обращаюсь к тем, кто устроил насилие, - вы не представляете нашу страну, - сказал он. - Те, кто нарушал закон, - вы заплатите за это".

Трамп добавил, что для него было честью быть президентом Соединённых Штатов, он также поблагодарил своих сторонников и отметил, что его "невероятное путешествие" только начинается.

При этом глава государства также добавил, что готовится передать полномочия сопернику - Джо Байдену.