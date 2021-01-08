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"Вы заплатите за это": Трамп заявил о передаче власти Байдену
08 января 2021, 23:40 • 139 • Политика
Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим с двухминутной речью. Он осудил штурм Капитолия и насилие во время протестов. "Вы заплатите за это", - обратился он к тем, кто применил насилие и нарушил законы Штатов. Глава государства также добавил, что готовится передать власть своему сопернику Джо Байдену.
Трамп отметил, что после "интенсивных" выборов "страсти должны улечься, а спокойствие - восстановиться". Президент США подчеркнул, что разгневан "насилием, беззаконием и устроенным кошмаром".
"Обращаюсь к тем, кто устроил насилие, - вы не представляете нашу страну, - сказал он. - Те, кто нарушал закон, - вы заплатите за это".
Трамп добавил, что для него было честью быть президентом Соединённых Штатов, он также поблагодарил своих сторонников и отметил, что его "невероятное путешествие" только начинается.
При этом глава государства также добавил, что готовится передать полномочия сопернику - Джо Байдену.
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