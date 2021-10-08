"Вы замерзнете!": Британские СМИ услышали "угрожающее послание" России по "Северному потоку — 2"

Британцы испугались "угрожающего послания" России по "Северному потоку — 2". "Вы замерзнете! Россия посылает ужасающие угрозы", - пишет Daily Express.

В Британии посчитали угрозой слова русских политиков и экспертов о необходимости скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2". Материал на соответствующую тему опубликовало британское издание Daily Express.

Речь идёт о материале с пугающим заголовком "Вы замерзнете! Россия посылает ужасающие угрозы, в то время как миллионы британцев столкнулись с зимним кризисом". Его автор, журналист Якоб Пол, имеет в виду заявления русских политиков и экспертов о том, что запуск "Северного потока – 2" позитивно скажется на ситуации с ценами на газ в Европе. Журналист утверждает, что за ростом цен на электроэнергию в Европейском Союзе и Великобритании стоит Москва. Никаких доказательств, кроме мнения автора, в статье не приводится.

Напомним, что рекордное подорожание "голубого топлива" в Европе, вызвано переходом от закупки газа по длительным контрактам к краткосрочным закупкам по рыночной стоимости на спотах, а также неблагоприятными погодными условиями, погоней за "зелёной энергетикой" и низким уровнем запасов в газохранилищах. Запуск "Северного потока – 2" позволил бы ускорить заполнение газовых хранилищ Европы и снизить ажиотажный спрос на энергоносители.