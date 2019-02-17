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"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС

17 февраля 2019, 11:09  •  393 • В мире
В прошлые годы Австрия выступала против антироссийских санкций, объясняя свою позицию прежде всего тем, что эти ограничительные меры вредят австрийской экономике. Сегодня, как может показаться, австрийская позиция стала иной: МИД страны заявляет о приверженности ЕС и поддерживает введение новых санкций в отношении России. По мнению политического обозревателя Дмитрия Бабича, это вполне объяснимый процесс: мы не боролись, в ответ на провокации рассчитывали на "добрую волю", а Австрия решила "поддаться более сильному".
В субботу, 16 февраля, на полях Мюнхенской международной конференции по безопасности глава МИД Австрии сообщила о том, что ЕС собирается ввести санкции против России на фоне "керченского инцидента".
В этот раз речь идет о так называемых "мягких санкциях", они не будут касаться таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. По словам Карин Кнайсль, этот вопрос обсуждался на уровне послов стран ЕС, и Австрия намерена поддержать новые ограничительные меры.
При этом до сих пор Вена вроде бы дистанцировалась от санкционного процесса, выступая за поэтапную отмену санкций, в отличие от Германии, которая была последовательным и даже рьяным сторонником ограничительных мер в отношении Москвы.
В прошлом году на фоне введения новых пошлин на ввоз европейских товаров в США вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрах заявил, что "сейчас самое время отменить "болезненные" санкции против России и нормализовать отношения с Москвой".
И тут вдруг все неожиданно меняется, и Австрия примыкает к Евросоюзу в вопросе "наказания России". Насколько ли это было неожиданным? По мнению политического обозревателя Sputnik International Дмитрия Бабича, то, что Вена решила встать в единый фронт с Евросоюзом, было понятно еще несколько месяцев назад.
Не просто так неожиданно всплыла "шпионская история" об экс-сотруднике австрийского Минобороны, который якобы два десятилетия работал на Москву. Правда, никаких доказательств этой истории представлено не было.
Возможно, что какую-то негативную роль сыграл и визит президента России на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, теперь Вена старается доказать, что "с Путиным мы не друзья".
"Вена действительно дистанцируется от России, а мы на это никак не реагируем, только пожимая плечами и не наказывая на "вероломство", а только сообщаем, что нам жаль. Но кто не борется, тот ничего не получает. И вот когда мы не обижаемся на те или иные действия партнеров, а продолжаем рассчитывать на их добрую волю, мы получаем то, что получаем: раз вы не хотите на нас бороться, мы поддаемся более сильному", - сказал Дмитрий Бабич в беседе с Царьградом.
По его словам, такая же история произошла и с Германией, когда Хайко Маас, нынешний глава МИД ФРГ, представитель СДПГ и ультралиберал, автор одного из самых репрессивных законов о контроле за интернетом, позволил себе резкие антироссийские высказывания. Посол же России в ответ на это заявил, что "мы очень рады сотрудничеству", а российский президент дарит фрау Меркель букеты.
То есть резкой отповеди после таких слов Мааса со стороны России не последовало, мы проявили добрую волю. Увидев это, не стали осуждать Мааса за высказывания и в самой СДПГ - раз уж русским этого не нужно.
"Вот такая "добрая воля" в отношении стран и людей, которые к нам относятся откровенно враждебно, - это большая глупость. Потому что воспринимается это не как что-то хорошее, не как шаг в миру, а как проявление слабости, которую враги и используют в своих целях", - сказал обозреватель.
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Именно так произошло и с Австрией, считает Бабич. Россия обрадовалась некоторым шагам навстречу. Но когда со стороны Вены прозвучали негативные заявления, мы никак не отреагировали на это, пожали плечами. И в итоге получили то, что имеем.
Что же до враждебного отношения к России Меркель, то, по мнению Дмитрия Бабича, это доказанный факт, подтвержденный десятками миллионов евро. Германия в лице своего канцлера выступает застрельщиком санкций. Из-за этого Евросоюз, и прежде всего Берлин, теряет огромные деньги.
"Заметьте, убытки терпят вовсе не те, кто ведет войну, не США. И при этом в Европе, в Германии продолжают "войну санкций". Вывод из этого простой: власти ФРГ крайне антироссийски настроены. И готовы с той же энергией, что и Вашингтон, продолжать вести против нас борьбу", - уверен эксперт.
Президент России, как дипломат, встречается с Меркель, он дарит ей цветы, демонстрируя свою невраждебность и к фрау канцлерин, и к Германии в целом. И это вопрос чистой дипломатии. Но ведь и советские дипломаты до 1941 года встречались и с Риббентропом, и даже с Гитлером. Но ведь ни один из них не был другом Советского Союза. Потому что есть такая условная "норма": надо улыбаться до последнего момента, пока не начнется драка, в надежде этой драки избежать.
Что же до отношений России и Германии, то враждебность Меркель никак не отражается на экономических немецких интересах. Германии сотрудничать с Россией выгодно. Все остальное - вопросы чистой идеологии, поскольку Меркель представляет собой классический образец ультралиберала, она верит в "глобалистскую стратегию", согласно которой крупные суверенные страны, такие как Россия и Китай, могут быть только потенциальными противниками, с которыми надо бороться любыми способами, считает Дмитрий Бабич.

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