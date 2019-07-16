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"Вы возвращаетесь в Россию 90-х": Оливер Стоун показал Украине, как Америка ее "съела" с потрохами
16 июля 2019, 01:24 • 103 • В мире
Американский режиссер Оливер Стоун в своем фильме "Нерассказанная история" прямо высказался об Украине. По его словам, новые украинские власти вернули страну в 90-е, США фактически съели Незалежную с потрохами. "Вы получаете Америку как нацию в долгах, вы теряете свою экономику, вы получаете худшее от капитализма и возвращаетесь в Россию 90-х", - заявил он.
Американский режиссер Оливер Стоун откровенно высказался о ситуации на Украине. В своем фильме "Нерассказанная история", который появился в Сети, Стоун констатирует, что Украина вернулась к ситуации 90-х годов.
Украинские парламентарии, пришедшие к власти после госпереворота в Киеве, пытаются все "делать более "по-европейски", но не учитывают традиции своего народа и ценности украинцев, посетовал режиссер.
"Не нужно им [людям – прим.ред.] скармливать Америку. Вы получаете худшее от Америки, вы получаете Америку как нацию в долгах, вы теряете свою экономику, вы получаете худшее от капитализма и возвращаетесь в Россию 90-х", - сказал он.
И Америка, как с постсоветской Россией, попытается воспользоваться ситуацией, убежден Оливер Стоун.
Как сообщает украинское издание "Страна", именно из-за фильма Оливера Стоуна ранее из гранатомета был обстрелян офис "112 Украина". После показанного в эфире анонса картины националисты пригрозили акциями протеста, и редакция канала приняла решение не показывать фильм. Картина была выложена на видеохостиинге Youtube.
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