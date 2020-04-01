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"Вы видите, президент предпочитает": Песков раскрыл новацию в защите Кремля от коронавируса
01 апреля 2020, 20:35 • 9 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, какие меры защиты используются в Кремле против коронавируса. "Вы видите, президент предпочитает в эти дни делать всё дистанционно", - заметил Песков. На "удалёнке" проходят и совещания с правительством. "Это такая новация", - отметили в Кремле.
В Кремле ввели новый формат общения - телеконференцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о новации с "удалёнкой" и раскрыл информацию о том, как ещё защищают Кремль от коронавируса.
"Вы видите, президент предпочитает в эти дни делать всё дистанционно, - обратил внимание Песков, уточнив, что для этого используются защищённые дистанционные каналы.
В частности, так сегодня проводится совещание президента Владимира Путина с членами правительства.
"Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате, - обратил внимание прессы Песков. - Президент будет в Ново-Огарёво, посредством телеконференции он будет связываться с большим количеством членов правительства. Это такая новация".
Это не все меры безопасности. Учитывая, что накануне главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил о своём положительном результате на коронавирус и о самоизоляции, возник вопрос и по главе государства. Ведь всего неделю назад Путин и ряд высокопоставленных чиновников были в больнице в Коммунарке и встречались с Проценко.
Песков уточнил, что "все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус". В том числе и он сам.
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