"Вы видите, президент предпочитает": Песков раскрыл новацию в защите Кремля от коронавируса

В Кремле ввели новый формат общения - телеконференцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о новации с "удалёнкой" и раскрыл информацию о том, как ещё защищают Кремль от коронавируса.

"Вы видите, президент предпочитает в эти дни делать всё дистанционно, - обратил внимание Песков, уточнив, что для этого используются защищённые дистанционные каналы.

В частности, так сегодня проводится совещание президента Владимира Путина с членами правительства.

"Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате, - обратил внимание прессы Песков. - Президент будет в Ново-Огарёво, посредством телеконференции он будет связываться с большим количеством членов правительства. Это такая новация".

Это не все меры безопасности. Учитывая, что накануне главврач Коммунарки Денис Проценко сообщил о своём положительном результате на коронавирус и о самоизоляции, возник вопрос и по главе государства. Ведь всего неделю назад Путин и ряд высокопоставленных чиновников были в больнице в Коммунарке и встречались с Проценко.

Песков уточнил, что "все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус". В том числе и он сам.