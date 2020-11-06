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"Вы верите, что Байден обогнал Обаму?": Сын Трампа задал сторонникам демократов неудобный вопрос
06 ноября 2020, 02:05 • 39 • Политика
Сын кандидата в президенты Дональда Трампа Дональд Трамп-младший задал всем сторонникам демократов один неудобный вопрос. Он поинтересовался, правда ли они верят, что кандидат от Демократической партии смог набрать на несколько миллионов голосов больше, чем Барак Обама на своих первых выборах. А ведь окончательные итоги президентских выборов в США до сих пор не подведены.
О странной статистике сын Трампа сообщил в Twitter. Он нашёл удивительным уровень поддержки Трампа, даже с учётом высокой явки.
Напомним, что Обама тогда получил 65,9 млн голосов. Байдену же удалось значительно обогнать своего сопартийца. Согласно последним данным, за кандидата от демократов проголосовало уже 72,4 млн человек, и подсчёт голосов до сих пор продолжается.
Скриншот: Telegram/РИА Новости: Выборы в США
Примечательно, что нынешние выборы сопряжены со множеством громких скандалов. Поступали сообщения о "потере" бюллетеней на почте (в этом году американцам разрешили голосовать, не выходя из дома), об исчезновении 2% голосов в Пенсильвании и о привлечении 10 тыс. избирателей из других штатов, которые голосовали в Неваде. Кроме того, кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил о недопустимости подсчёта бюллетеней, которые пришли после официального завершения дня голосования.
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