"Вы верите, что Байден обогнал Обаму?": Сын Трампа задал сторонникам демократов неудобный вопрос

О странной статистике сын Трампа сообщил в Twitter. Он нашёл удивительным уровень поддержки Трампа, даже с учётом высокой явки.

Кто-то реально верит, что Джо Байден набрал на несколько миллионов голосов больше, чем Барак Обама, когда он баллотировался на первый срок? - пишет он.

Напомним, что Обама тогда получил 65,9 млн голосов. Байдену же удалось значительно обогнать своего сопартийца. Согласно последним данным, за кандидата от демократов проголосовало уже 72,4 млн человек, и подсчёт голосов до сих пор продолжается.

Скриншот: Telegram/РИА Новости: Выборы в США

Примечательно, что нынешние выборы сопряжены со множеством громких скандалов. Поступали сообщения о "потере" бюллетеней на почте (в этом году американцам разрешили голосовать, не выходя из дома), об исчезновении 2% голосов в Пенсильвании и о привлечении 10 тыс. избирателей из других штатов, которые голосовали в Неваде. Кроме того, кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил о недопустимости подсчёта бюллетеней, которые пришли после официального завершения дня голосования.