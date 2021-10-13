"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу

Владимир Путин ответил на требование Европы качать газ через Украину на фоне планов европейских стран по отказу от углеводородов. "Вы в своём уме или нет?" - поинтересовался глава государства.

Президент России Владимир Путин жёстко высказался по поводу сохранения транзита газа через Украину после 2024 года. Заявление прозвучало на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

Речь идёт о требованиях Европы сохранить транзит газа через Украину после того, как истечёт действующий контракт с Киевом. При этом из Брюсселя постоянно слышны заявления о необходимости сокращения использования углеводородов.

Когда нам Европа говорит: мы уходим от углеводородов, но при этом вы должны после 2024 года ещё 100 лет качать газ через Украину - вы в своём уме или нет?

- прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Напомним, что пока строился газопровод "Северный поток - 2", Украина при помощи стран Европы добилась заключения контракта на транзит русского газа через свою территорию. Теперь, когда газопровод в обход Украины полностью достроен и готов к запуску, в Киеве паникуют и требуют продлить договор о транзите ещё раз.