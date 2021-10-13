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"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
13 октября 2021, 17:30 • 293 • Политика
Владимир Путин ответил на требование Европы качать газ через Украину на фоне планов европейских стран по отказу от углеводородов. "Вы в своём уме или нет?" - поинтересовался глава государства.
Президент России Владимир Путин жёстко высказался по поводу сохранения транзита газа через Украину после 2024 года. Заявление прозвучало на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
Речь идёт о требованиях Европы сохранить транзит газа через Украину после того, как истечёт действующий контракт с Киевом. При этом из Брюсселя постоянно слышны заявления о необходимости сокращения использования углеводородов.
- прокомментировал ситуацию Владимир Путин.
Напомним, что пока строился газопровод "Северный поток - 2", Украина при помощи стран Европы добилась заключения контракта на транзит русского газа через свою территорию. Теперь, когда газопровод в обход Украины полностью достроен и готов к запуску, в Киеве паникуют и требуют продлить договор о транзите ещё раз.
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