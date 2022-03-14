"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио

Боевики нацистской группировки "Азов"*, которые держат сейчас полумиллионный город Мариуполь фактически в заложниках, услышали о своём последнем шансе по радио. "Вы находитесь в полном окружении", - прозвучало на весь город.

Telegram-канал "Майор и Генерал" показал запись, предположительно сделанную в Мариуполе. По радио, которое очевидно перехватило командование ДНР, прозвучало обращение к боевикам и радикалам, которые сейчас находятся в городе.

"Вы находитесь в полном окружении! Мы не хотим лишних жертв!" - обратились военнослужащие ДНР к украинским боевикам.

В частности, им предложили сохранить собственные жизни, отказавшись от боевых действий и покинуть город через гуманитарный коридор по Таганрогскому шоссе в направлении Безыменного и Новоазовска.

"Отсоедините магазин от оружия, повесьте его на левое плечо стволом вниз, поднимите руки над головой с белой тканью и двигайтесь в направлении наших позиций", - приводится инструкция для желающих отказаться от участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, что в Мариуполь зашли сотрудники чеченского спецназа.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.