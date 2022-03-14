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"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
14 марта 2022, 09:50 • 232 • Политика
Боевики нацистской группировки "Азов"*, которые держат сейчас полумиллионный город Мариуполь фактически в заложниках, услышали о своём последнем шансе по радио. "Вы находитесь в полном окружении", - прозвучало на весь город.
Telegram-канал "Майор и Генерал" показал запись, предположительно сделанную в Мариуполе. По радио, которое очевидно перехватило командование ДНР, прозвучало обращение к боевикам и радикалам, которые сейчас находятся в городе.
"Вы находитесь в полном окружении! Мы не хотим лишних жертв!" - обратились военнослужащие ДНР к украинским боевикам.
В частности, им предложили сохранить собственные жизни, отказавшись от боевых действий и покинуть город через гуманитарный коридор по Таганрогскому шоссе в направлении Безыменного и Новоазовска.
"Отсоедините магазин от оружия, повесьте его на левое плечо стволом вниз, поднимите руки над головой с белой тканью и двигайтесь в направлении наших позиций", - приводится инструкция для желающих отказаться от участия в боевых действиях.
Ранее стало известно, что в Мариуполь зашли сотрудники чеченского спецназа.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
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