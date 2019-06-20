"Вы узнаете": Трамп высказался о возможном ракетном ударе США по Ирану

Трамп резко отреагировал на новость о сбитом американском беспилотнике над Ормузским заливом. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Вашингтон наносить ракетный удар по Ирану, он ответил, что все скоро станет известно.

"Узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить, вы узнаете. Они совершили большую ошибку", -цитирует американского лидера Reuters.

Трамп добавил, что его реакция была бы значительно более жесткой, если бы Иран сбил самолет с пилотом.

В свою очередь премьер Канады Джастин Труда выразил озабоченность эскалации напряженности со стороны Ирана и заявил, что Оттава планирует вынести этот вопрос для обсуждения на международном уровне.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.