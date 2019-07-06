"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фоне гибели 14 моряков в России

Трамп заверил журналистов в Вашингтоне, что Майкл Пенс 2 июля не поехал в Нью-Гэмпшир вовсе не потому, что его экстренно вызвали в Белый дом. По словам главы США, в присутствии Пенса в округе Колумбия тогда не было острой необходимости.

При этом Трамп отказался назвать истинную причину отмены рабочего визита вице-премьера, отметив, что это "очень интересная проблема". Он отметил, что никакого отношения к Белому дому это не имеет - планы поменялись исключительно из-за ситуации в Нью-Гэмпшире.

"Я не могу рассказать вам об этом. Узнаете примерно через две недели", - пообещал президент.

Ранее в аппарате Пенса сообщили, что он остался в Вашингтоне из-за того, что возникла ситуация, потребовавшая его присутствия.

Панические слухи буквально наводнили 2 июля американский Twitter и СМИ после того, как Майк Пенс отменил свою поездку в Нью-Гэмпшир и экстренно вернулся в Вашингтон на фоне сообщений о гибели 14 российских моряков в Североморске.

Пользователи отметили, что слишком уж странно совпадение: новость об отмене визита Пенса появилась практически одновременно с информацией об отмене планов на тот день российского президента Владимира Путина, который провёл экстренную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.