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"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального
20 мая 2020, 01:55 • 36 • Политика
Собчак ответила на обвинения Навального. "Вы уж определитесь, либо у меня чип вшит в ухо, как вы всерьёз рассказывали в стиле Виктории Бони в своём выпуске (не шучу), либо - темник перепечатываю", - написала она.
Алексей Навальный обвинил Ксению Собчак в "отработке темника" за то, что она высмеяла его подельника Леонида Волкова, защищающего "навальнят", пославших фотографии нацистов в "Бессмертный полк". Телеведущая в долгу не осталась и раскатала блогера-"оппозиционера" по полной программе.
Первым делом Собчак припомнила Навальному, как в одном из его видео всерьёз рассказывали "в стиле Виктории Бони", что у неё (Собчак) в ухо вшит чип. А теперь ещё утверждают, что "по темнику шпарю", добавила телеведущая.
Телеведущая также указала, что в своём сообщении не использовала ни единого слова из того самого "темника", который ей приписывают. Зато столь яростная защита столь гиблой темы, как "извращенцы", отправляющие фото нацистов в "Бессмертный полк", наводит на определённые мысли, подчёркивает телеведущая.
Напомним, что Следственный комитет России вычислил 4 человек, посылавших фото нацистских преступников для участия в акции "Бессмертный полк". Все они, по странному стечению обстоятельств, оказались связаны с организациями Навального.
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