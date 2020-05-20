"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального

Алексей Навальный обвинил Ксению Собчак в "отработке темника" за то, что она высмеяла его подельника Леонида Волкова, защищающего "навальнят", пославших фотографии нацистов в "Бессмертный полк". Телеведущая в долгу не осталась и раскатала блогера-"оппозиционера" по полной программе.

Первым делом Собчак припомнила Навальному, как в одном из его видео всерьёз рассказывали "в стиле Виктории Бони", что у неё (Собчак) в ухо вшит чип. А теперь ещё утверждают, что "по темнику шпарю", добавила телеведущая.

"Вы уж определитесь, либо у меня чип вшит в ухо, как вы всерьёз рассказывали в стиле Виктории Бони в своём выпуске (не шучу), либо - темник перепечатываю", - написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Телеведущая также указала, что в своём сообщении не использовала ни единого слова из того самого "темника", который ей приписывают. Зато столь яростная защита столь гиблой темы, как "извращенцы", отправляющие фото нацистов в "Бессмертный полк", наводит на определённые мысли, подчёркивает телеведущая.

"Слушайте, Победа - единственный объединяющий всех праздник, зачем вы даже здесь пытаетесь назвать "приколистами" тех, кто явно хотел этот праздник испортить?" - задаётся вопросом Собчак.

Напомним, что Следственный комитет России вычислил 4 человек, посылавших фото нацистских преступников для участия в акции "Бессмертный полк". Все они, по странному стечению обстоятельств, оказались связаны с организациями Навального.