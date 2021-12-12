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"Вы увидели настоящего Путина": Жёсткий момент, который могли недооценить, подсветил Венедиктов
12 декабря 2021, 12:05 • 329 • Политика
О нашумевшей полемике кинорежиссёра Александра Сокурова и президента России Владимира Путина на встрече главы государства с представителями СПЧ высказался главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Вы увидели настоящего Путина", - заявил он.
Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал режиссёра Александра Сокурова "продажной мордой" после разговора последнего с президентом России Владимиром Путиным.
Так, по мнению Сокурова, Кавказ становится мононациональным, где "вся власть в руках коренных людей", а в республиках "всё больше" не любят русских и "хотят расстаться" с ними. После этой беседы Кадыров заявил: "На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера".
По словам Алексея Венедиктова, "Путин внутренне взбеленился", когда Сокуров затронул чечено-ингушский конфликт и выступил на ингушской стороне, передаёт "Эхо Москвы".
"Вы увидели настоящего Путина, не телевизионного, не лощёного", - отметил Венедиктов, добавив, что увидели такого "Путина, у которого не был готов ответ на этот вопрос, потому что его нет".
Потому и объяснима бешеная реакция Кадырова. Он знает эту проблему - это тоже его задевает, заметил Венедиктов.
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