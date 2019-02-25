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"Вы умеете короче и народнее": Симоньян напомнила Лаврову иную оценку американской элиты - видео

25 февраля 2019, 14:09  •  91 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян у себя в соцсети прокомментировала видео, на котором глава МИД РФ Сергей Лавров комментирует "интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты", и напомнила министру иную оценку. "Вы умеете короче и народнее", - подсказала журналист.
Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала у себя в соцсетях видео, на котором журналист "Вестей" берет небольшой комментарий у главы МИД РФ Сергея Лаврова сразу же после завершения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
На вопрос корреспондента: "Если США все посчитают, то, о чем сказал президент, - это к чему должно привести, к тому, что они откажутся от конфронтации?", Лавров невысоко отозвался об умственных способностях заокеанских политиков.
"Вы знаете, мне уже трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент", - ответил министр.
Симоньян же напомнила Лаврову его иную оценку американской элиты.
"Ну ладно, Сергей Викторович, что за старомодные эвфемизмы! - прокомментировала главред. - Вы умеете короче и народнее".
Судя по всему, Симоньян явно намекнула на фразу о "дебилах", которая стала уже крылатой.
Ну ладно, Сергей Викторович, что за старомодные эвфемизмы! Мы же знаем, что Вы умеете короче и народнее. pic.twitter.com/mZF6ugwLb8
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 25 февраля 2019 г.

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