"Вы удивитесь": Захарова разоблачила угрозу для США. ЦРУ пропустило

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о создании в ЦРУ отдельного подразделения (Центра операций по Китаю), разоблачив новую угрозу для США. ЦРУ же, судя по сложившейся ситуации, её либо пропустила, либо намеренно не обращает внимание.

Напомним, ранее стало известно о том, что в структуре ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) пополнение. Директор управления Уильям Дж. Бернс объявил о создании отдельного подразделения - Центра операций по Китаю.

Как отметила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, "довольно честно прокомментировал кадровые изменения в американской шпионской организации глава парламентского комитета по разведке Адам Шифф". В частности, русский дипломат процитировала его фразу про то, что Пекин, мол, "представляет серьёзную угрозу для США и для будущего демократических ценностей".

"Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, - в то же время обратил внимание Захарова. - А именно, достав из музейных запасников любимое - стратагемы времён Холодной войны".

Вашингтон, заметила дипломат, даже и не скрывает того, что ЦРУ ждёт пополнение, а следить за Китаем будут зорче. За Россией, очевидно, тоже, поскольку и про нас в Америке не забыли, прямо так и указав в релизе, что действия "агрессивной России" станут внимательно отслеживать.

При этом Захарова указала США на реальную угрозу, которая нависла над Америкой и американцами, и которую явно то ли случайно, то ли намеренно пропустило ЦРУ. "Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует?" - удивляется русский дипломат.

Захарова поделилась с подписчиками историей которую ей ранее рассказал один американец. В частности, тот сообщил о том, как приезжие из Мексики абсолютно спокойно легализуются в близлежащих к границе штатах "без единого (!) документа".

Дипломат недоумевает над тем, "какой смысл заниматься мнимыми абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от Россия и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах". Захарова прямо говорит о том, что сформировавшийся в самих Соединённых Штатах "превосходит всё", что вообще было ранее в истории этой страны, начиная со времен Гражданской войны.