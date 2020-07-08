Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Главная / В мире

"Вы убиваете своих": Отец погибшей во время протестов девочки обвинил темнокожих в двуличии

08 июля 2020, 05:00  •  77 • В мире
Отец погибшей девочки обвинил темнокожих в двуличии. 8-летнего ребёнка убили в США во время протестов. "Вы убиваете своих", - с горечью произнёс мужчина.
Темнокожий мужчина обратился к гражданам США. Отец убитой Секории Тёрнер обвинил активистов BLM в двуличии. Они заявляют, что "жизни чёрных важны", но при этом убивают людей одного цвета кожи с ними.
"Они говорят, что жизни чёрных важны. Вы убиваете своих... Вы убили ребёнка", - произнёс отец девочки.
Девочка ехала в машине со своей матерью и её подругой. На Университетской авеню они попытались припарковать автомобиль. Проезд им преградили протестующие. Они возмутились тем, что кто-то двигается на машине там, где они устроили акцию. Сразу несколько человек начали стрелять по транспортному средству. Восьмилетнего ребёнка ранили. Малышку экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Это произошло 4 июля, в день, когда США отмечают День независимости.
Началось расследование. Стрелявших полицейские пока не разыскали. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс попросила жителей города помочь властям поймать преступников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 22:00
Тайны России по делу MH17: Венедиктов сдал сенсацию и был разоблачён
07 июля 2020, 22:00
Клубничка с сюрпризом: Покупателям достались ягоды с иголками и кнопками
07 июля 2020, 18:00
Русский "чужак" из Эстонии сто дней живёт в аэропорту: Инвалида игнорируют и свои, и местные власти
07 июля 2020, 20:00
"Ведь вы в Латвии главный": Первоклашка попросила президента пересчитать деревья
07 июля 2020, 19:55
Кризис доверия: почему в МИД РФ назвали США недоговороспособным партнёром
08 июля 2020, 02:00
Дедушка из вермахта, или Товарищи по оружию
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 00:00
Американские СМИ разоблачили сами себя: The Hill разгромил статью NYT о русских в Афг...
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним ...
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раск...
08 июля 2020, 00:00
ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 23:00
Предупреждали, чтобы забыл, но… Зеленскому напомнили о "пророчестве" про Крым
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
04 июля 2020, 23:25
Российский солдат, покончивший с собой в Гюмри, оставил предсмертное письмо
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.