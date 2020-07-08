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"Вы убиваете своих": Отец погибшей во время протестов девочки обвинил темнокожих в двуличии
08 июля 2020, 05:00 • 77 • В мире
Отец погибшей девочки обвинил темнокожих в двуличии. 8-летнего ребёнка убили в США во время протестов. "Вы убиваете своих", - с горечью произнёс мужчина.
Темнокожий мужчина обратился к гражданам США. Отец убитой Секории Тёрнер обвинил активистов BLM в двуличии. Они заявляют, что "жизни чёрных важны", но при этом убивают людей одного цвета кожи с ними.
"Они говорят, что жизни чёрных важны. Вы убиваете своих... Вы убили ребёнка", - произнёс отец девочки.
Девочка ехала в машине со своей матерью и её подругой. На Университетской авеню они попытались припарковать автомобиль. Проезд им преградили протестующие. Они возмутились тем, что кто-то двигается на машине там, где они устроили акцию. Сразу несколько человек начали стрелять по транспортному средству. Восьмилетнего ребёнка ранили. Малышку экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Это произошло 4 июля, в день, когда США отмечают День независимости.
Началось расследование. Стрелявших полицейские пока не разыскали. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс попросила жителей города помочь властям поймать преступников.
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