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"Вы точку обозначили не ту": Захарова со смехом ответила на некорректный вопрос о США
05 июня 2021, 18:15 • 65 • Политика
Мария Захарова ответила на "неприличный" вопрос о прослушке европейских политиков со стороны США и Дании. "Вы точку обозначили не ту", - со смехом сказала она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие адекватной реакции ЕС на скандал со слежкой США и Дании. Обозреватель Царьграда Юрий Пронько задал по этому поводу "неприличный" вопрос.
Речь идёт о недавних публикациях в западных СМИ о том, спецслужбы США через Данию следили за ведущими политиками Европы, включая высших лиц Германии и Франции. Ровно об этом же ещё в 2014 году сообщил разоблачитель американских спецслужб и их бывший сотрудник Эдвард Сноуден.
Мария Захарова отметила, что после вскрытия фактов подобного рода обычно автоматически следует высылка дипломатов и введение санкций, а также поход в международные организации и разные неприличные заявления. В данном же случае всё тихо и спокойно. Со стороны ЕС мягко начинается вялотекущая риторика в стиле: "Что-то мы не поняли, что с нами сделали, нужно больше материалов запросить".
- поинтересовался Юрий Пронько.
- со смехом ответила Мария Захарова.
Переходя на более серьёзный тон, она указала, что если страна позволяет с собой так обходиться, если лидеры считают это допустимым, или не имеют возможности сказать, что это, по крайней мере, неприлично, ну, тогда так и будет происходить. Захарова напомнила, что скандалу с прослушкой Меркель уже не первый год. Что-то изменилось в подходах США с тех пор? Ответ – ничего.
- подчеркнула Мария Захарова.
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