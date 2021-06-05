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"Вы точку обозначили не ту": Захарова со смехом ответила на некорректный вопрос о США

05 июня 2021, 18:15  •  65 • Политика
Мария Захарова ответила на "неприличный" вопрос о прослушке европейских политиков со стороны США и Дании. "Вы точку обозначили не ту", - со смехом сказала она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие адекватной реакции ЕС на скандал со слежкой США и Дании. Обозреватель Царьграда Юрий Пронько задал по этому поводу "неприличный" вопрос.
Речь идёт о недавних публикациях в западных СМИ о том, спецслужбы США через Данию следили за ведущими политиками Европы, включая высших лиц Германии и Франции. Ровно об этом же ещё в 2014 году сообщил разоблачитель американских спецслужб и их бывший сотрудник Эдвард Сноуден.
Мария Захарова отметила, что после вскрытия фактов подобного рода обычно автоматически следует высылка дипломатов и введение санкций, а также поход в международные организации и разные неприличные заявления. В данном же случае всё тихо и спокойно. Со стороны ЕС мягко начинается вялотекущая риторика в стиле: "Что-то мы не поняли, что с нами сделали, нужно больше материалов запросить".
Некорректный будет вопрос. То есть, они (США) держат за пятую точку (ЕС) так плотно и так жестко, что им сходит с рук?
- поинтересовался Юрий Пронько.
Он, по-моему, некорректный, потому что вы точку обозначили не ту,
- со смехом ответила Мария Захарова.
Переходя на более серьёзный тон, она указала, что если страна позволяет с собой так обходиться, если лидеры считают это допустимым, или не имеют возможности сказать, что это, по крайней мере, неприлично, ну, тогда так и будет происходить. Захарова напомнила, что скандалу с прослушкой Меркель уже не первый год. Что-то изменилось в подходах США с тех пор? Ответ – ничего.
Потому что им никто не сказал, что так себя нельзя вести. Ведь тогда же Берлин, в принципе, промолчал,
- подчеркнула Мария Захарова.

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