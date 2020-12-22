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"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Украине

22 декабря 2020, 03:35  •  70 • В мире
На Украине вспыхнул настоящий бунт после того как специалисты Минздрава попросили жителей страны есть поменьше сала. "Вы там в сосну ударились?" - гневаются украинцы.
Минздрав Украины дал совет гражданам: ограничить употребление жирных и калорийных продуктов. Вместо сала, сыра, сметаны и масла украинцам предлагается отдать предпочтение более здоровой пище - авокадо, тыквенным семенам, орехам и рыбе.
Несомненно, медики преследовали лишь благие цели и искренне хотели позаботиться об уровне холестерина в крови граждан. Известно, что чрезмерное увлечение жирным и жареным ведёт к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако украинцы заботу не оценили и набросились на врачей с резкими отповедями. Причём больше всего защитников оказалось у сала. Кое-кто, разнервничавшись, даже потребовал "остановить нападки на сало".
"За сало можно и по лицу", - пишут оскорблённые пользователи Сети. Некоторые вообще удивились тому, что сало объявлено вредным продуктом: "Вы там в сосну ударились?", - пишут они.

Фото: сркиншот www.facebook.com/moz.ukr
Комментаторы уверены, что сало, напротив, полезно для организма, а холестерин, который оно содержит, "хороший". Кроме того, сама идея заменять сало на миндаль или оливковое масло в блюдах украинской кухни кажется им нелепой.
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