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"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки

10 октября 2019, 04:24  •  99 • В мире
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб "раскрыла" работу "совершенно секретного" российского спецподразделения. Cотрудник внешней разведки СССР полковник Арсен Мартиросян, комментируя эти сообщения, поразился "дуболомности" обвинений иностранных коллег. "Такую тупость вытаскивают на страницы газет и в интернет-пространство, что диву даёшься. Вы совсем, что ли, отупели там? Вот это меня поражает", - признался он.
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб "раскрыла" работу "совершенно секретного" российского спецподразделения. По утверждению автора, якобы именно эта группа Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе.
При этом, как говорится в публикации, "совершенно секретное" российское подразделение работало в Европе с десяток лет.
Сотрудник внешней разведки СССР полковник Арсен Мартиросян отметил, что иностранная разведка попросту опустилась в своем интеллектуальном развитии, если помогает распространению такой глупой информации.
"Раньше хоть со стороны и американских спецслужб, и английских всё-таки действовали более-менее интеллектуальные люди, а сейчас какие-то бараны и балбесы действуют. Такую тупость вытаскивают на страницы и газет, и Сети, что диву даёшься. Вы совсем, что ли, отупели там? Вот это меня поражает. Сидят, страшилки придумали, причём настолько тупые, что просто диву даёшься, как на них реагировать", - недоумевающе заметил он в комментарии Царьграду.
По его словам, публикация в NYT не что иное, как очередной фейк расчеловечивания и России, и наших спецслужб, приписывание всяких преступлений нашим спецслужбам за пределами России.
Но удивительного в этом, откровенно говоря, нет, признает полковник.
"Идет мощная информационно-психологическая война. Ничего удивительного, что они поступают подобным образом. На протяжении уже скольких столетий они этим занимаются. Что тут удивительного? В подобных вещах самое главное - опорочить противника и создать у общественного мнения серьёзное предубеждение по отношению к людям, которые будут представлять этого противника на соответствующей арене. Ничего тут сверхъестественного нет, за исключением одного. Последнее время, они опустились ниже плинтуса в своей пропаганде, доходит уже просто до маразма", - пояснил он.

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