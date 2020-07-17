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"Вы там совсем обезумели?": Азербайджан грозит Армении "вторым Чернобылем"
17 июля 2020, 10:00 • 134 • В мире
В азербайджанском Минобороны заявили о готовности ударить по Мецаморской атомной электростанции. По сути, отмечает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в телеграм-канале "Пул №3", это грозит "вторым Чернобылем". "Вы там совсем обезумели?" - возмущённо замечает он.
В Азербайджане допустили возможность нанесения удара по Мецаморской атомной электростанции в Армении. Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы таким образом отреагировал на появившиеся в Сети слухи о вооружённом столкновении.
В частности, в соцсетях стали распространяться версии, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.
В ответ на это в Баку указали, что обладают современными системами ПВО и противник не сможет совершить ракетный удар по стратегическому объекту.
При этом, подчеркнули в ведомстве, Азербайджан в случае чего сможет ответить на провокацию Еревана. Так, пояснил Вагиф Даргяхлы, армия способна "нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернётся для Армении огромной трагедией", передаёт "РИА Новости".
На это журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов эмоционально отреагировал в телеграм-канале "Пул №3".
"Говоря проще, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана угрожает, в случае чего, ударом по АЭС в Армении, то есть вторым Чернобылем. Вы там совсем обезумели?" - заметил он.
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