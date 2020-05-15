"Вы своё отжили": В Бельгии старикам предложили платить молодёжи за коронавирус

Жан-Эммануэль де Нев считает, что люди старше 65 лет меньше страдают от коронавируса. Пандемия оказывает гораздо более сильный экономический эффект на молодёжь. Именно она страдает от самоизоляции и карантина, не имея возможности ходить на работу.

"Молодые люди жертвуют собой как в экономическом, так и в плане психического здоровья", - считает эксперт.

Журналистка Анастасия Попова обратила внимание на предложение де Нева и кратко пересказала его своим подписчикам в Telegram.

"Мол, вы своё отжили, вот сами и сидите дома, а молодым - дорога и подушка денежная впридачу", - написала она.

В Бельгии же был проведён неофициальный соцопрос, где большинство респондентов категорически отвергли идею де Нева. В интервью изданию The Brussels Times эксперт по пенсиям в университете Лёвена Марьян Мэйс назвала предложение экономиста сырым. Да, улучшить психологическое состояние молодёжи такой налог может, но гораздо лучше будет, если им дадут возможность вернуться к учёбе и работе. По словам Мэйс, более эффективно поэтапное сокращение налоговых льгот для пенсионеров. Она также предлагает поднять пенсионный возраст, так как это поможет "обеспечить справедливое распределение будущих расходов между поколениями".