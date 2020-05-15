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"Вы своё отжили": В Бельгии старикам предложили платить молодёжи за коронавирус

15 мая 2020, 09:55  •  155 • В мире
Бельгийский экономист Жан-Эммануэль де Нев убеждён, что в период пандемии пенсионеры должны поддерживать молодых. Причём деньгами. Старикам предложили платить молодёжи за коронавирус, введя дополнительный налог. "Вы своё отжили", - считает экономист.
Жан-Эммануэль де Нев считает, что люди старше 65 лет меньше страдают от коронавируса. Пандемия оказывает гораздо более сильный экономический эффект на молодёжь. Именно она страдает от самоизоляции и карантина, не имея возможности ходить на работу.
"Молодые люди жертвуют собой как в экономическом, так и в плане психического здоровья", - считает эксперт.
Журналистка Анастасия Попова обратила внимание на предложение де Нева и кратко пересказала его своим подписчикам в Telegram.
"Мол, вы своё отжили, вот сами и сидите дома, а молодым - дорога и подушка денежная впридачу", - написала она.
В Бельгии же был проведён неофициальный соцопрос, где большинство респондентов категорически отвергли идею де Нева. В интервью изданию The Brussels Times эксперт по пенсиям в университете Лёвена Марьян Мэйс назвала предложение экономиста сырым. Да, улучшить психологическое состояние молодёжи такой налог может, но гораздо лучше будет, если им дадут возможность вернуться к учёбе и работе. По словам Мэйс, более эффективно поэтапное сокращение налоговых льгот для пенсионеров. Она также предлагает поднять пенсионный возраст, так как это поможет "обеспечить справедливое распределение будущих расходов между поколениями".

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