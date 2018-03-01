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"Вы стерли Ракку с лица Земли, но вините во всем Москву" - Россия поставила на место США на Совбезе ООН

01 марта 2018, 11:54  •  1099 • Политика
Российский постпред при ООН Василий Небензя осудил западные страны за чтение России "лекций по гуманизму" в связи с кризисом в сирийской Восточной Гуте и желанием стать "чемпионами в области человеколюбия".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил страны Запада, которые пытались примерить на себя роль "чемпионов в области человеколюбия". Представители этих стран "читали России лекции по гуманизму" в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Таким образом, в ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя ответил на выпады Великобритании, США и Франции.
Небензя напомнил собеседникам, как коалиция во главе с США фактически "стерла с лица Земли" Ракку. Тем не менее сейчас западные СМИ упражняются в заголовках, порицающих Москву и Дамаск. Небензя полагает, если бы не была принята резолюция о перемирии в Сирии, градус материалов в СМИ на Западе был бы еще выше. Теперь же когда резолюция принята, страны Запада пытаются возложить ответственность за ее выполнение только на Россию и Сирию. Сами же западные партнеры показывают себя "чемпионами в области человеколюбия", которые почему-то вообразили, что "обладают исключительным правом читать нам лекции по гуманизму", говорит Небензя.
Более того, в ряде американских СМИ уже появились статьи о том, что Россия якобы "с насмешкой относится к трагедии войны". Небензя настаивает: это абсолютно лживая оценка.
- Господа гуманисты, я еще раз спрошу вас, где вы были, когда американская авиация стирала с лица Земли Ракку? Где были ваши стенания и воздевания рук? - задает прямой вопрос представитель России.
Ракку коалиция так и не привела в порядок. Наносятся удары по Дейр-эз-Зору, погибают мирные жители, продолжает Небензя. И все это - политика коалиции во главе с США. Тем не менее обвиняют Россию.

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